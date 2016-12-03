Чалов забил дебютный гол за ЦСКА. Один из выживших игроков «Шапекоэнсе» может продолжить играть в футбол. Дайджест событий дня

«Зенит» купит бразильского защитника

«Зенит» намерен приобрести у «Сантоса» защитника Тиаго Майю. Питерский клуб уже сделал предложение по 19-летнему футболисту. Российский клуб готов приобрести игрока за 18 миллионов евро. Как утверждается, стороны пришли к принципиальной договоренности по сделке, утверждает Globo Esporte. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «ПСЖ».

В нынешнем году Майя провел в высшей лиге Бразилии 30 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Переход Караваева в «Спарту» – лучший летний трансфер в Чехии

Переход защитника ЦСКА Вячеслава Караваева в «Спарту» признан ведущим спортивным изданием Чехии iSport лучшим летним трансфером. Пражане заплатили армейцам за 21-летнего игрока порядка 1 миллиона евро. В 12-ти матчах чешской высшей лиги россиянин отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

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РФПЛ. Дубль Траоре и дебютный гол Чалова принесли ЦСКА крупную победу над «Уралом»

Сегодня во встрече 17-го тура РФПЛ ЦСКА на своем поле не оставил шансов «Уралу». Вашему вниманию – все голы этого матча.

1:0 – Траоре, 25

2:0 – Траоре, 35

3:0 – Натхо, 38 (с пенальти)

4:0 – Чалов, 40

АПЛ. Конте продолжил побеждать с «Челси»

Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

Манчестер Сити – Челси – 1:3 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кэхилл, 45 (в свои ворота); 1:1 – Коста, 60; 1:2 – Виллиан, 70; 1:3 – Азар, 90.

Удаления: Агуэро, 90+8; Фернандиньо, 90+8 – нет.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

По информации Бубнова, Слуцкий покинет ЦСКА и уступит пост Гончаренко

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что матч 17-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Уралом» (4:0) может стать последним в чемпионате России для Леонида Слуцкого в качестве главного тренера армейцев. По его словам, президент московского клуба Евгений Гинер уже договорился с Виктором Гончаренко, возглавляющим «Уфу», и планирует в команде перезагрузку.

«Вполне вероятно, что этот матч станет последним для Слуцкого в чемпионате России. Есть информация, что Гинер уже договорился с Гончаренко и планирует масштабную перезагрузку. Думаю, что на решение Слуцкого повлияли результаты на чемпионате Европы, а также в РФПЛ и Лиге чемпионов», – сказал Бубнов.

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Примера. Серхио Рамос в очередной раз спас «Реал» от поражения

Чемпионат Испании. Примера. 14-й тур

Барселона – Реал – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Л. Суарес, 53; 1:1 – Рамос, 90.

Барселона: Тер Штеген, Пике, Маскерано, Роберто, Альба, Бускетс, Ракитич (Иньеста, 60), Гомеш (Туран, 78), Месси, Неймар (Д. Суарес, 90), Л. Суарес.

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Ковачич (Диас, 86), Модрич, Васкес, Иско (Каземиро, 66), Роналду, Бензема (Асенсио, 77).

Предупреждения: Неймар, 28; Л. Суарес, 75; Бускетс, 83; Маскерано, 90 – Иско, 13; Карвахаль, 80.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Один из трех выживших игроков «Шапекоэнсе» может продолжить карьеру футболиста

Защитник «Шапекоэнсе» Нето, выживший после авиакатастрофы в Колумбии, может продолжить футбольную карьеру. Об этом сообщил его отец. «Мой сын постепенно идет на поправку. Он перенес операцию на ноге. Врачи полагают, что мой сын сможет снова играть в футбол. Благодарю всех за молитвы», – сказал Хелам Мариньо Зампьер.

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Дзюба считает, что судьи относятся к «Зениту» предвзято

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в эфире канала «Наш футбол» после матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) выразил мнение, что судьи необъективны по отношению к петербургскому клубу.

«У нас было два стопроцентных момента – у меня и у Мака. Один гол забили бы – могли бы выиграть. Вообще, мне кажется, на Кокорине был пенальти. Немного напрягает то, как нас судят. Поддушивают. У «Спартака» постоянная истерика по поводу судейства. После игры сразу начинается истерика. Нам забивают из офсайда в Краснодаре – все говорят, какой замечательный гол. Мы бы такой забили – все бы говорили, что все куплено.

Это раздражает и напрягает. Если есть фол, надо свистеть, вне зависимости от того, кто играет», – сказал Дзюба.