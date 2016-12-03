Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Чалов забил дебютный гол за ЦСКА. Один из выживших игроков «Шапекоэнсе» может продолжить играть в футбол. Дайджест событий дня

Чалов забил дебютный гол за ЦСКА. Один из выживших игроков «Шапекоэнсе» может продолжить играть в футбол. Дайджест событий дня

«Зенит» купит бразильского защитника

«Зенит» намерен приобрести у «Сантоса» защитника Тиаго Майю. Питерский клуб уже сделал предложение по 19-летнему футболисту. Российский клуб готов приобрести игрока за 18 миллионов евро. Как утверждается, стороны пришли к принципиальной договоренности по сделке, утверждает Globo Esporte. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «ПСЖ».

В нынешнем году Майя провел в высшей лиге Бразилии 30 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Переход Караваева в «Спарту» – лучший летний трансфер в Чехии

Переход защитника ЦСКА Вячеслава Караваева в «Спарту» признан ведущим спортивным изданием Чехии iSport лучшим летним трансфером. Пражане заплатили армейцам за 21-летнего игрока порядка 1 миллиона евро. В 12-ти матчах чешской высшей лиги россиянин отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

Как русские живут и отдыхают в Европе

РФПЛ. Дубль Траоре и дебютный гол Чалова принесли ЦСКА крупную победу над «Уралом»

Сегодня во встрече 17-го тура РФПЛ ЦСКА на своем поле не оставил шансов «Уралу». Вашему вниманию – все голы этого матча.

1:0 – Траоре, 25

2:0 – Траоре, 35

3:0 – Натхо, 38 (с пенальти)

4:0 – Чалов, 40

АПЛ. Конте продолжил побеждать с «Челси»

Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

Манчестер Сити – Челси – 1:3 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кэхилл, 45 (в свои ворота); 1:1 – Коста, 60; 1:2 – Виллиан, 70; 1:3 – Азар, 90.

Удаления: Агуэро, 90+8; Фернандиньо, 90+8 – нет.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

По информации Бубнова, Слуцкий покинет ЦСКА и уступит пост Гончаренко

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что матч 17-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Уралом» (4:0) может стать последним в чемпионате России для Леонида Слуцкого в качестве главного тренера армейцев. По его словам, президент московского клуба Евгений Гинер уже договорился с Виктором Гончаренко, возглавляющим «Уфу», и планирует в команде перезагрузку.

«Вполне вероятно, что этот матч станет последним для Слуцкого в чемпионате России. Есть информация, что Гинер уже договорился с Гончаренко и планирует масштабную перезагрузку. Думаю, что на решение Слуцкого повлияли результаты на чемпионате Европы, а также в РФПЛ и Лиге чемпионов», – сказал Бубнов.

Нефутбольный ЦСКА. Чем запомнится эпоха Слуцкого

Примера. Серхио Рамос в очередной раз спас «Реал» от поражения

Чемпионат Испании. Примера. 14-й тур

Барселона – Реал – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Л. Суарес, 53; 1:1 – Рамос, 90.

Барселона: Тер Штеген, Пике, Маскерано, Роберто, Альба, Бускетс, Ракитич (Иньеста, 60), Гомеш (Туран, 78), Месси, Неймар (Д. Суарес, 90), Л. Суарес.

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Ковачич (Диас, 86), Модрич, Васкес, Иско (Каземиро, 66), Роналду, Бензема (Асенсио, 77).

Предупреждения: Неймар, 28; Л. Суарес, 75; Бускетс, 83; Маскерано, 90 – Иско, 13; Карвахаль, 80.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Один из трех выживших игроков «Шапекоэнсе» может продолжить карьеру футболиста

Защитник «Шапекоэнсе» Нето, выживший после авиакатастрофы в Колумбии, может продолжить футбольную карьеру. Об этом сообщил его отец. «Мой сын постепенно идет на поправку. Он перенес операцию на ноге. Врачи полагают, что мой сын сможет снова играть в футбол. Благодарю всех за молитвы», – сказал Хелам Мариньо Зампьер.

Майки, баннеры, деньги, скорбь. Как в мире оплакивают погибшую команду «Шапекоэнсе»

Дзюба считает, что судьи относятся к «Зениту» предвзято

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в эфире канала «Наш футбол» после матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) выразил мнение, что судьи необъективны по отношению к петербургскому клубу.

«У нас было два стопроцентных момента – у меня и у Мака. Один гол забили бы – могли бы выиграть. Вообще, мне кажется, на Кокорине был пенальти. Немного напрягает то, как нас судят. Поддушивают. У «Спартака» постоянная истерика по поводу судейства. После игры сразу начинается истерика. Нам забивают из офсайда в Краснодаре – все говорят, какой замечательный гол. Мы бы такой забили – все бы говорили, что все куплено.

Это раздражает и напрягает. Если есть фол, надо свистеть, вне зависимости от того, кто играет», – сказал Дзюба.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия ЦСКА Урал Челси Манчестер Сити Барселона Реал Шапекоэнсе Зенит Спарта Дзюба Артем Рамос Серхио Траоре Ласина Чалов Федор Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор Конте Антонио
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TUMS
1480801803
Удачи Чалову в его начинающейся карьере. Не потерялся бы только и не "зазвездился".
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+