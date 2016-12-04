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Судьи
Главный судья:
Карлос Клос Гомес (Сарагоса)
Материалы

Барселона - Реал

03.12.2016, Суббота, 18:15 мск Барселона, стадион Камп Ноу Испания. Примера, 14 тур Барселона - Реал
Обзор матча
Испания. Примера (2015/2016)
31 тур
2 апреля, суббота 21:30 Барселона 1:2 Реал
12 тур
21 ноября, суббота 20:15 Реал 0:4 Барселона
Испания. Примера (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 23:00 Барселона 2:1 Реал
9 тур
25 октября, суббота 20:00 Реал 3:1 Барселона
Испания. Кубок (2013/2014)
Финал
16 апреля, среда 23:30 Барселона 1:2 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 23:59 Реал 3:4 Барселона
10 тур
26 октября, суббота 20:00 Барселона 2:1 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
2 марта, суббота 19:00 Реал 2:1 Барселона
7 тур
7 октября, воскресенье 21:50 Барселона 2:2 Реал
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 26 февраля, вторник 23:59 Барселона 1:3 Реал
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 30 января, среда 23:59 Реал 1:1 Барселона
Суперкубок Испании 2012

ответный матч		 30 августа, четверг 00:30 Реал 2:1 Барселона
Суперкубок Испании 2012

первый матч		 24 августа, пятница 00:30 Барселона 3:2 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
21 апреля, суббота 22:00 Барселона 1:2 Реал
16 тур
11 декабря, воскресенье 01:00 Реал 1:3 Барселона
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
ответный матч		 26 января, четверг 01:00 Барселона 2:2 Реал
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
первый матч		 19 января, четверг 01:00 Реал 1:2 Барселона
Суперкубок Испании 2011
Финал
ответный матч		 18 августа, четверг 01:00 Барселона 3:2 Реал
Суперкубок Испании 2011
Финал
первый матч		 14 августа, воскресенье 23:55 Реал 2:2 Барселона
Лига Чемпионов (2010/2011)
1/2 финала
ответный матч		 3 мая, вторник 22:45 Барселона 1:1 Реал
1/2 финала
ответный матч		 27 апреля, среда 22:45 Реал 0:2 Барселона
Испания. Кубок (2010/2011)
Финал
20 апреля, среда 23:30 Реал 1:0 Барселона
Испания. Примера (2010/2011)
32 тур
16 апреля, суббота 23:55 Реал 1:1 Барселона
13 тур
29 ноября, понедельник 23:00 Барселона 5:0 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
31 тур
10 апреля, суббота 23:55 Реал 0:2 Барселона
12 тур
29 ноября, воскресенье 21:00 Барселона 1:0 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
2 мая, суббота 22:00 Реал 2:6 Барселона
15 тур
13 декабря, суббота 23:55 Барселона 2:0 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
36 тур
7 мая, среда 23:55 Реал 4:1 Барселона
17 тур
23 декабря, воскресенье 21:00 Барселона 0:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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    Рейтинг: +94

    Adob 4 декабря 2016, 00:31

    рамос великолепен!!! Ураааааааа!!!!!!!!!!!!!!!

    0
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    Рейтинг: +4486

    Snek 3 декабря 2016, 22:42

    Денис Суарес - комментатор позорник!

    -3
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    Рейтинг: +76

    _peretrukhin8 3 декабря 2016, 21:38

    Рамос, опять последняя минута!) У болельщиков Барсы бомбит)

    0
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 3 декабря 2016, 19:33

    Ничья

    0
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    Рейтинг: +11

    Sahar45 3 декабря 2016, 18:28

    Думаю Реал выиграет! хотя коэффициент в ползу Барсы везде!!!

    0
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    Рейтинг: +11

    Sahar45 3 декабря 2016, 18:27

    Такой матч и нет трансляции!!! как так!!????

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    Рейтинг: +28

    REAL AVATAR 3 декабря 2016, 17:42

    верю в Реал.

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    Рейтинг: +566

    Mr Abdullaev 3 декабря 2016, 17:19

    Без травм.

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    Рейтинг: +21

    tfu 2 декабря 2016, 23:29

    Еще на украинских каналах футбол покажут

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    Рейтинг: +24

    Ash-9993 2 декабря 2016, 23:08

    Где можно смотреть кроме Сетанта спорт?

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    Рейтинг: +566

    Mr Abdullaev > Ash-9993 3 декабря 2016, 17:17

    На Смотриспорт.ру смотри

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