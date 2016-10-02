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  • Ещенко, Гацкан, Чорлука, судьи и другие герои и антигерои 9-го тура РФПЛ

Ещенко, Гацкан, Чорлука, судьи и другие герои и антигерои 9-го тура РФПЛ

Антигерой: Андрей Ещенко («Спартак»)

Два пенальти и неспособность противостоять Дзюбе во время гола – итого три мяча «Зенита» в соавторстве с левым защитником «Спартака» как ответ всем тем, для кого Дмитрий Комбаров считается неуровневым футболистом, без которого красно-белые снова пропустили в Санкт-Петербурге очень много. Судейство Сергея Иванова предсказуемо обсуждается тоже, помарок было много, а второй пенальти, назначенный в ответной атаке после того, как Кришито скосил Промеса и должен был удаляться – грубая ошибка. Все это правда. Работа арбитра в целом была очень слабой.

Вместе с тем, назвать этот матч великолепным – язык не повернется. Торжество глупых ошибок, судейских тоже, вот готовое название. Оба вратаря сыграли неудачно, защита у обеих команд выглядела отвратительно, скорости же никак не соответствовали уровню РФПЛ. За разговорами о судействе мало кто отметит, что «Зенит» выглядел совсем не так интересно, как раньше, а «Спартак» напрочь провалил второй тайм, хотя в первом смотрелся весьма солидно. Об усилении и речи быть не могло, но у хозяев – из-за травм, а у гостей – потому что особо некем. Потому что Массимо Каррера был просто брошен на произвол судьбы без всякой селекции. И если зимой будет все то же самое – «Спартаку» с такой слабой скамейкой никакое чемпионство не грозит. Впрочем, ничего нового.

Герой: Александр Гацкан («Ростов»)

В матче команд, представляющих Россию в Лиге чемпионов, преуспел «Ростов» благодаря классно разыгранной комбинации и великолепному удару Гацкана в середине второго тайма и голу Нобоа в конце матча. Сенсации тут нет, ведь ЦСКА уже 10 лет не может выиграть в Ростове-на-Дону в играх чемпионата. Не впечатлили армейцы и на этот раз, отреагировать на пропущенный гол они не смогли, замены игру никак не усилили, словом, ничего удивительного не произошло. Но из-за осечек «Спартака» ЦСКА отстает от лидера всего на одно очко, а «Ростов» приблизился к призовым местам и довел беспроигрышную домашнюю серию до 22 матчей.

Герой: Ари («Краснодар»)

Бразилец стал ключевым элементом в игре «Краснодара» против «Ниццы», а спустя несколько дней он еще и принес победу своей команде над «Рубином», забив победный мяч. Матч, между тем, особыми событиями не отмечен, но любопытно, что все свои домашние встречи с казанским клубом «быки» выиграли – шесть побед с разницей 11:3. «Рубин» же хоть и остался в десятке, но до лидеров все так же далеко, а до зоны вылета – каких-то три очка. В гостях команда так и не побеждает – уже шесть подряд игр без трех баллов с выезда.

Герой: Ведран Чорлука («Локомотив»)

«Кем из нападающих доволен? Чорлукой», – бросил Юрий Семин в послематчевом интервью. Он ввел в основной состав Абаева, Баринова и Фернандеша, но «Локомотив» снова смотрелся крайне невзрачно и так бы проиграл дома тульскому «Арсеналу», если бы не подключение хорватского защитника на последних минутах матча. Как результат – заработанный пенальти, который наконец-то реализовал Самедов. Почти 400 минут не забивал «Локо» до этого момента, но ничья не позволила команде Семина выбраться из зоны стыков, а до вылетающих рукой подать – всего-то два очка. Что касается хорвата, то лишь Виталий Денисов сделал больше него перехватов за игру, а по обостряющим передачам лидером среди всех игроков стал – да-да – именно защитник Чорлука. Словом, несуразицы все больше, но хоть теперь не проиграли.

Антигерой: Сергей Самодин («Томь»)

Был в матче и герой по имени Пабло Фонтанелло, который сначала сделал голевую передачу сопернику, и Пугин открыл счет, а потом исправился и забил «Томи», и «Урал» сумел увезти очко из Томска. Но промах Самодина по пустым воротам – отдельная история. За 11 минут до конца матча штанга помешала Пугину оформить дубль, а его одноклубник с метра не смог угодить в створ. «Томь» в итоге уже пятый год не может обыграть «Урал», а екатеринбургский клуб становится символом настоящей скукоты – из последних 13 матчей с его участием лишь в одном из них было забито минимум три гола.

Герой: Сергей Ткачев («Крылья Советов»)

На счету бывшего игрока «Локомотива» и ЦСКА победный гол самарцев в игре с «Анжи», позволивший им впервые в этом сезоне выиграть матч РФПЛ. Стоит отметить и забившего первый мяч Молло, но Ткачев был точнее в передачах и к тому же совершил больше всех удачных отборов в команде. Игра, кстати, вышла весьма бодрой и совсем не была унылой, так что самарским болельщикам повезло вдвойне. Итак, «Крылья Советов» прервали безвыигрышную 11-матчевую серию, а от махачкалинцев пропустили впервые за четыре последних с ними матча, но вряд ли уж очень этому расстроились.

Герой: Сергей Карасев (судья)

Наш арбитр, обслуживавший матчи на Евро-2016 и Олимпиаде, известен страстью к удалениям и назначениям пенальти. Игроки «Терека» и «Оренбурга» действовали аккуратно и на красную карточку наиграть не могли, но вот пенальти не избежали. Правда, Иванов промахнулся, зато Георгиев забил, хотя к моменту гола оренбургской команды грозненцы уже вели 2:0 после точных ударов Балая и Лебеденко. В общем, Карасеву удалось «раскрутить» в целом не слишком зрелищный матч, но другого исхода, как от него, так и от команд – мало кто ждал. «Оренбург» так и не выиграл ничего за девять матчей, забив всего один гол с игры, а «Терек» поднялся на пятое место.

Антигерой: Дмитрий Стоцкий («Уфа»)

«Уфа» и «Амкар» на двоих пропустили всего десять голов за девять игр – не так уж и много, но 0:0 в очередном матче тура не сыграли, забив друг другу по мячу. Произошло это после перерыва, счет открыл форвард уфимцев Фатай. А дальше не пропускавшая от «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» «Уфа» забила снова, теперь уже в свои ворота – красивый автогол удался Дмитрию Стоцкому. Большого разочарования исход 1:1 обеим командам не принес – пермяки все так же наверху, а уфимцы почти заползли в восьмерку.

Особенности тура

Впервые в РФПЛ нынешнего сезона в отдельном туре забило так много команд – сразу 14. Без забитых мячей остались лишь ЦСКА и «Рубин». Пару туров назад было 13 таких клубов, так что почти все фанаты команд Премьер-лиги на этих выходных испытали удовлетворение в определенный момент матча.

Почему мы ждем следующего тура

Потому что между собой сразятся «Спартак» и «Ростов», тем более что в памяти еще свежа эпопея с несостоявшимся переходом Курбана Бердыева. Виктор Гончаренко с «Уфой» приедет в гости к ЦСКА, где совсем он недавно числился, «Зенит» сыграет с «Уралом», у которого выиграл 10 матчей из 11 при одной ничьей, а в Перми встретятся два тренера, работавшие вместе в сборной – Гаджи Гаджиев с «Амкаром» примет «Локомотив» Юрия Семина.

Символическая сборная 9-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 9-го тура:

«Томь» – «Урал» – 1:1

«Крылья Советов» – «Анжи» – 2:1

«Локомотив» – «Арсенал» – 1:1

«Терек» – «Оренбург» – 2:1

«Уфа» – «Амкар» – 1:1

«Зенит» – «Спартак» – 4:2

«Ростов» – ЦСКА – 2:0

«Краснодар» – «Рубин» – 1:0

Расписание 10-го тура:

14 октября (пятница): ЦСКА – «Уфа»

15 октября (суббота): «Амкар» – «Локомотив», «Рубин» – «Крылья Советов», «Спартак» – «Ростов»

16 октября (воскресенье): «Урал» – «Зенит», «Оренбург» – «Томь», «Арсенал» – «Краснодар»

17 октября (понедельник): «Анжи» – «Терек»

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит ЦСКА Ростов Краснодар Крылья Советов Уфа Урал Амкар-Пермь Оренбург Рубин Томь Арсенал Локомотив Ахмат Анжи Самодин Сергей Ещенко Андрей Чорлука Ведран Ари Гацкан Александр Ткачев Сергей Стоцкий Дмитрий Карасев Сергей
Комментарии (17)
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Vaidos
1475431883
таблицу поменяйте! ЗЕНИТ на первое!!!
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vlad1969
1475436744
про СПАРТАК все верно!! Ещенко старался!! не фарт!((
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товрос
1475472424
первый гол в ворота цска был красивым пас пяткой и удар Гацкана.И вообще комбинация была быстрой и красивой.РОСТОВ заслуженно победил пенсионеров
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Strig
1475472524
Я очень любил футбол с самого детства - 60-е годы прошлого века, в этом веке я его в силу многих объективных причин я его не то что не люблю, а порой ненавижу - от любви до ненависти... жизнь не бывает без ошибок.. но когда всё решают деньги непонятно чьи и систематические "ошибки", то жизнь и футбол лучше не становятся...
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CamburV
1475478308
Гацкан, городость Молдовы
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a-rakhmatov
1475496176
Кони повержены.....браво Ростов)))
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KB_Krasnogorsk
1475497363
Герой один, это Иванов
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Dimonadze
1475506229
Наконец-то ЦСКА увидел что они не супер-клуб. А их победы в ЧР - это лишь благодаря тому что состав уже много лет играет вместе, за некоторым исключением. Чуть грамотнее по тактике попадается команда и вуаля! истинный результат.
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D'achkov
1475588168
ростов красавцы
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spaike
1475604504
объективно смотря на тур лучшими были игроки Ростова.
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