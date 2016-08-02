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  • Смолова ждут в «Лацио». «Наполи» нашел замену Игуаину. Дайджест событий дня

Смолова ждут в «Лацио». «Наполи» нашел замену Игуаину. Дайджест событий дня

Погба проведет переговоры с «Реалом» в Нью-Йорке

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба уехал в Нью-Йорк, где свою подготовку к сезону проходит мадридский «Реал». В четверг испанцы проведут товарищеский матч против мюнхенской «Баварии». Предполагается, что между клубом и игроком будут проведены переговоры. Кроме того, вчера со страницы клубного онлайн-магазина «Ювентуса» была удалена фотография Погба, а значит, уход футболиста из клуба уже практически не подвергается сомнению. Напомним, кроме «Реала» в покупке Погба серьезно заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«Лацио» хочет приобрести Смолова

Форвард «Краснодара» Федор Смолов угодил в сферу интересов римского «Лацио» и может продолжить карьеру в этом клубе. «Смолов – в списке кандидатов на усиление атаки «Лацио». Правда, римляне не готовы ему платить как «Краснодар». Зато китайцы наверняка готовы, – сообщил журналист Артур Каратай. – Есть еще некий клуб Бундеслиги, также заинтересованный в Смолове. В общем, Евро-16 акции нападающего никак не понизил. Вопрос в зарплате».

У «Спартака» появился конкурент в споре за Чорлуку

Турецкая пресса сообщает об интересе к защитнику «Локомотива» Ведрану Чорлуке со стороны «Бешикташа», причем намекает на то, что детали трансфера будут улажены уже в ближайшее время. Напомним, что серьезный шаг к покупке Чорлуки сделал московский «Спартак», предложивший хорвату солидный контракт. При этом переговоры о возможном трансфере хорвата могут быть приостановлены на целую неделю.

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Сане – новичок «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» подписал контракт с молодым полузащитником «Шальке-04» Лероем Сане. Трансфер 20-летнего немецкого хавбека обошелся английскому клубу в 55 миллионов евро. Сане подписал с «Ман Сити» трехлетний контракт и в новом сезоне станет выступать за команду Хосепа Гвардиолы под 19-м номером. В прошлом сезоне немец забил восемь голов и сделал шесть голевых передач в составе «Шальке».

«Манчестер Сити» подписал Сане. Таблица летних трансферов АПЛ

«Локомотив» выйдет на игру с «Томью» в очень необычной форме

Московский «Локомотив» отпразднует 80-летие с момента завоевания своего первого трофея, сыграв в специальной форме. В 1936 году «Локо» выиграл Кубок СССР – первый в истории страны, и по этому случаю на матч второго тура Премьер-лиги против «Томи» наденет ретро-форму по эскизам комплекта 1936 года. Сам матч состоится в День железнодорожника – 7 августа.

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Игроку «ПСВ» неинтересен переход в «Зенит»

Полузащитник ПСВ Дэйви Проппер отказался от перехода в «Зенит» и планирует остаться в своей нынешней команде, если им не заинтересуется какой-либо топ-клуб Европы. Проппер фигурировал в качестве одного из кандидатов на замену полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю, который с большей долей вероятности покинет санкт-петербургский клуб. В прошлом сезоне Проппер сыграл за ПСВ 33 матча, в которых забил 10 голов. Трансферная стоимость футболиста оценивается в восемь миллионов евро.

Газзаев – первый кандидат на пост главы РФС

Объединение отечественных тренеров выдвинуло на предстоящие выборы главы РФС собственного кандидата, которым стал Валерий Газзаев. Ранее появилась информация о том, что избирательный комитет РФС не зарегистрировал ни одного кандидата для участия в выборах президента федерации, поэтому Газзаев остается единственным кандидатом на пост главы российского футбола на данный момент. Срок полномочий нынешнего президента РФС Виталия Мутко истекает в сентябре.

«Наполи» подписал мощного форварда

Итальянский «Наполи» после продажи Гонсало Игуаина пополнил состав форвардом сборной Польши Аркадиушем Миликом. Срок контракта и сумма трансфера пока не сообщаются, однако предполагается, что 22-летний нападающий перешел в «Наполи» из «Аякса» за 31 миллион евро, а еще голландцы получат четыре миллиона в виде бонусов.

10 важных трансферов, которые вы не заметили

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Ювентус Реал Лацио Краснодар Спартак Бешикташ Манчестер Сити Шальке-04 Локомотив ПСВ Наполи Смолов Федор Чорлука Ведран Погба Поль Проппер Дэйви Милик Аркадиуш Сане Лерой Газзаев Валерий
Комментарии (9)
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BoltCX
1470163426
Смолова нельзя в Наполи - пропадёт. Лучше в клуб рангом ниже, зато стабильно в основе.
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mihail1980
1470164123
смолов вперед
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Dammit
1470167155
Лацио - неплохой вариант) Не топ клуб, но европейский чемпионат - так, почему нет? Лучше места для прогресса найти нельзя при всём желании.
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343443
1470173182
Смолов давай в Лацио
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TUMS
1470176066
Если Газзаев станет главой РФС может быть что-нибудь и изменится.
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dsg34teh
1470205574
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://u.to/USolDw
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pik54
1470223248
Газзаев глава РФС - это будет класс.
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D'achkov
1470261707
погба же вроде перешёл в МЮ уже?
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