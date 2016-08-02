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    Переговоры по Чорлуке заморожены до 10 августа

    «Спартак» продолжает рассчитывать на подписание контракта с защитником «Локомотива» Ведраном Чорлукой, который готовится к матчу с «Томью». Красно-белые дважды выходили на «Локомотив» с таким предложением. Что касается личного контракта футболиста, то ему было предложено соглашение с годовой зарплатой в 3 миллиона евро, а сумма трансфера может составить 6-7 миллионов евро.

    На данный момент никаких переговоров не ведется. Сделано это из-за смены руководства «Локомотива». 10 августа может проясниться данная ситуация – в этот день на должность президента «Локо» должен вступить Ильи Геркус. После этого есть вероятность разморозки переговоров о продаже Чорлуки в «Спартак».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2016 14:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +519

      Dammit 2 августа 2016, 15:59

      Если Геркус адекватный человек, то Чарли им не получить

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    • ...
      Рейтинг: +320

      ваавва 2 августа 2016, 15:23

      Если бы не руководство он уже был бы у нас!

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      Рейтинг: +33707

      zra78 2 августа 2016, 15:08

      До 10 августа 2020!

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