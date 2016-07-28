«Спартак» готов платить Чорлуке 3 миллиона в год

«Спартак» не оставляет надежд приобрести в летнее трансферное окно защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуку. Сообщается, что руководство красно-белых готово заплатить за трансфер 30-летнего футболиста до 7 миллионов евро, а самому хорвату предложить зарплату в размере 3 миллионов.

Также отмечается, что железнодорожники примут решение о продаже Чорлуки лишь 10 августа, когда в должность вступит новый президент московского клуба Илья Геркус.