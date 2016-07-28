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    «Спартак» готов платить Чорлуке 3 миллиона в год

    «Спартак» не оставляет надежд приобрести в летнее трансферное окно защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуку. Сообщается, что руководство красно-белых готово заплатить за трансфер 30-летнего футболиста до 7 миллионов евро, а самому хорвату предложить зарплату в размере 3 миллионов.

    Также отмечается, что железнодорожники примут решение о продаже Чорлуки лишь 10 августа, когда в должность вступит новый президент московского клуба Илья Геркус.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2016 16:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 28 июля 2016, 23:04

      да хватит уже . ленту Локо читаешь на бомбардире, всё спартак никак не купит кэпа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 28 июля 2016, 19:53

      Смешные вы! Он в Локо получает 4,4 ляма в год. Зачем ему Спартак? Издания, как проститутки, перепечатывают новости лишь бы было что писать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 28 июля 2016, 17:45

      А Промесу готовы платить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 28 июля 2016, 16:53

      Чорлуке готовы, а Промесу нет?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > ViktorMG 28 июля 2016, 20:09

      а за что этому черному платить вон он как сегодня уево сыграл

      -1
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 28 июля 2016, 16:45

      Старый он

      -3
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