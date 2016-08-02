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    Чорлука сыграет с «Томью»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука имеет все шансы принять участие в предстоящем его команде матче против «Томи». Напомним, футболист был заменен в ходе матча первого тура Премьер-лиги с «Зенитом» (0:0) из-за травмы. Как стало известно после игры, у Чорлуки возникли проблемы с задней поверхностью бедра. Главный тренер команды Игорь Черевченко не стал называть сроки восстановления хорватского легионера.

    Напомним, что матч второго тура «Локомотив» – «Томь» состоится в Москве в воскресенье, 7 августа, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    02.08.2016 12:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 2 августа 2016, 14:58

      Чарли!!! оставайся до конца в команде.Ты нужен ,как никогда ей сейчас...

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