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    «Зенит» готов заменить Витселя на Проппера и хочет заполучить Миранчука

    Телекомментатор Нобель Арустамян раскрыл некоторые подробности о трансферных целях «Зенита». Он сообщил, что петербургский клуб уже нашел возможную замену полузащитнику Акселю Витселю в лице Дэйви Проппера из ПСВ. Кроме того, сине-бело-голубые проявляют большое желание заполучить хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука.

    «Если Витсель покинет «Зенит», состав команды может пополнить Дэйви Проппер. «Зенит» рассматривает эту кандидатуру и уже начал переговоры. Кроме того, «Зенит» давно интересуется и очень хочет приобрести Алексея Миранчука. Но с этим есть большие проблемы, так как «Локомотив» не собирается отпускать свою молодую звезду», – сказал Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2016 02:07
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 августа 2016, 18:40

      да пошли они, совсем охуели

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1334

      Lilipyt 2 августа 2016, 15:58

      Mr. Propper ну вы поняли

      0
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      Рейтинг: +368

      mik1954 2 августа 2016, 12:08

      Бесконечная история, в итоге не исключено, что Аксель просто останется....

      1
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 2 августа 2016, 11:21

      Пропер отличный атакующий и центральный полузащитник ,очень прогрессирует в ПСВ . Для Зенита ,это был бы самый лучший кандидат ,по сравнению с теми что озвучивались ранее

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6294

      порт 2 августа 2016, 09:21

      Миранчук в "Зените"? Нобель ты не заболел? Лучше стазу занять место в травмпункте.

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 августа 2016, 09:16

      Сага о Витселе переходит в новую фазу ?

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 2 августа 2016, 09:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бомжарник опять у конкурентов игроков ворует, а потом скулят, почему пидорклуб ненавидят?

      -7
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > REDWHITE_ 2 августа 2016, 11:17

      Потому что твою маму ебали свиньи,и она навсегда запомнила вкус помоев.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1334

      Lilipyt > REDWHITE_ 2 августа 2016, 16:02

      Проблема не в Зените, а в клубах, которые продают прямым конкурентам своих игроков. Такая ситуация есть во всех лигах и нех ныть, что вы сосете все из-за того, что Зенит скупил всех толковых игроков!

      0
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      Рейтинг: +544

      avera > narkozanos 2 августа 2016, 20:49

      А сам кто ЧМО?

      0
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      Рейтинг: +33707

      zra78 2 августа 2016, 08:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За..па им, а не Миранчук

      -5
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 2 августа 2016, 08:32

      Пусть Смородскую забирают :-))

      1
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      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 2 августа 2016, 06:24

      Миранчука в Питере хорошо примут , после прошлогоднего финала кубка )

      0
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