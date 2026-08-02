Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ахмат» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

«Ахмат» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

2 августа, 19:20
1
Ахмат
02.08.2026, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Спартак
5' Э. Касинтура (П)
39' К. Ву 90+1' Э. Барко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
5
Клисман Цаке
ЦЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
18
Жулио Ромао
ОП
11
Исмаэл
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Маркиньос
ЛВ
7
Пабло Солари
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
71
Расул Мицаев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
42
Мануэль Келиано
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
97
A. Kasadzhikov
ЦФ
76
Erald Maksuti
ЦФ
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
3-3-1-1-2
88
Шелия
4
Ибишев
5
Цаке
90
Н'Донг
8
Богосавац
18
Ромао
95
Адамов
11
Исмаэл
17
Касинтура
20
Самородов
77
Мелкадзе
4-2-1-3
98
Максименко
97
Денисов
6
Бабич
68
Литвинов
3
Ву
18
Умяров
35
Мартинс
47
Зобнин
7
Солари
5
Барко
10
Маркиньос
11
Исмаэл
42
Келиано
42
Келиано
11
Исмаэл
20
Самородов
10
Щетинин
10
Щетинин
20
Самородов
77
Мелкадзе
76
76
77
Мелкадзе
47
Зобнин
33
Парада
33
Парада
47
Зобнин
97
Денисов
25
Пруцев
25
Пруцев
97
Денисов
6
Бабич
27
Дмитриев
27
Дмитриев
6
Бабич
35
Мартинс
9
Угальде
9
Угальде
35
Мартинс
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
1
Вадим Ульянов
ВР
71
Расул Мицаев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
97
A. Kasadzhikov
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
71
Расул Мицаев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
97
A. Kasadzhikov
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Спартак
Точно не сыграют
Даниил Зорин
АП
Статистика матча Ахмат - Спартак
1
1
2
Всего ударов по воротам
4
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
12
15
Офсайды
2
2
Количество передач
213
582
Сейвы
2
2
Точность передач %
62
86
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
1
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Спартака», 2-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Спартак»

«Ахмат» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Rad Meat
1785692342
Зачем Грозному футбол ? Зачем столько миллионов долларов тратить? Если на Первую игру дома со Спартаком и то даже половина стадиона зрителей нет....да там вообще всегда пустые трибуны...для чего ?!
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
4
Генич – игроку «Спартака»: «Зачем ты это делаешь?»
15:00
1
Генич – игроку «Спартака»: «Зачем ты это делаешь?»
14:59
Генич – игроку «Спартака»: «Зачем ты это делаешь?»
14:58
Генич – игроку «Спартака»: «Зачем ты это делаешь?»
14:56
Орлов определил тройку главных фаворитов нового сезона РПЛ
14:44
1
Клуб РПЛ объявил о возвращении легионера, прогулявшего сборы
14:38
1
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
13:48
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
13:39
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
10
Все новости
Все новости
Орлов определил тройку главных фаворитов нового сезона РПЛ
14:44
1
Клуб РПЛ объявил о возвращении легионера, прогулявшего сборы
14:38
1
«Зенит» показал второй результат в истории РПЛ по числу голов в двух стартовых турах
14:20
2
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
10
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
3
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
6
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
2
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
2
Погребняк: «Батраков усилил бы «Зенит»
12:11
3
Сын Соболева поступил в академию «Зенита», о котором ранее негативно высказывался
11:48
10
Зобнин – о судействе матча с «Ахматом»: «Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят»
11:21
8
Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД на «Мерседесах»
11:03
7
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
10:18
Экс-арбитр Федотов – о 4 судьях РПЛ: «Заберите у них эмблемы ФИФА, отдайте молодым»
10:03
4
Орлов – о матче «Спартака» в Грозном: «Почему Ву не знал правил игры?»
09:48
7
Селюк – о Слуцком: «Будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с еще одним знатоком футбола»
09:23
5
Тихонов – о празднованиях голов в РПЛ: «Плачут и посылают сердечки всем, ###»
09:08
1
Писарев – о Даку: «Должен сделать «Спартак» чемпионом»
08:58
11
Назван срок нового контракта Барко со «Спартаком»
08:48
4
Селюк: «Талалаев заинтересован в продажах игроков «Балтики», потому что получает процент»
08:17
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
5
Тренер РПЛ признался в симпатии к Дзюбе
01:18
2
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
7
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
2
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
24
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
2
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+