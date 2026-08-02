02.08.2026, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
3-3-1-1-2
88
Шелия
4
Ибишев
5
Цаке
90
Н'Донг
8
Богосавац
18
Ромао
95
Адамов
11
Исмаэл
17
Касинтура
20
Самородов
77
Мелкадзе
4-2-1-3
98
Максименко
97
Денисов
6
Бабич
68
Литвинов
3
Ву
18
Умяров
35
Мартинс
47
Зобнин
7
Солари
5
Барко
10
Маркиньос
11
Исмаэл
42
Келиано
42
Келиано
11
Исмаэл
20
Самородов
10
Щетинин
10
Щетинин
20
Самородов
77
Мелкадзе
76
76
77
Мелкадзе
47
Зобнин
33
Парада
33
Парада
47
Зобнин
97
Денисов
25
Пруцев
25
Пруцев
97
Денисов
6
Бабич
27
Дмитриев
27
Дмитриев
6
Бабич
35
Мартинс
9
Угальде
9
Угальде
35
Мартинс
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
1
Вадим Ульянов
ВР
71
Расул Мицаев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
97
A. Kasadzhikov
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
71
Расул Мицаев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
97
A. Kasadzhikov
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Статистика матча Ахмат - Спартак
1
1
2
Всего ударов по воротам
4
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
12
15
Офсайды
2
2
Количество передач
213
582
Сейвы
2
2
Точность передач %
62
86
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
1
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Спартака», 2-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»