05.03.2026, четверг, 20:45
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
5 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-3-1-2-1
99
Лунев
7
Скопинцев
55
Осипенко
57
Рикардо
8
Рубенс
50
Кутицкий
4
Касерес
10
Бителло
13
Нгамале
21
Миранчук
70
Тюкавин
3-1-2-3-1
98
Максименко
97
Денисов
68
Литвинов
4
Джику
18
Умяров
47
Зобнин
83
Фернандеш
17
Саусь
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
7
Скопинцев
56
Зайдензаль
56
Зайдензаль
7
Скопинцев
50
Кутицкий
60
Маринкин
60
Маринкин
50
Кутицкий
13
Нгамале
11
Гомес
11
Гомес
13
Нгамале
70
Тюкавин
33
Сергеев
33
Сергеев
70
Тюкавин
21
Миранчук
91
Гладышев
91
Гладышев
21
Миранчук
17
Саусь
35
Мартинс
35
Мартинс
17
Саусь
5
Барко
27
Дмитриев
27
Дмитриев
5
Барко
9
Угальде
11
Гарсия
11
Гарсия
9
Угальде
Остались в запасе
Динамо
Спартак
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
79
Максим Балахонов
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
88
Виктор Окишор
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
56
Александр Довбня
ВР
32
Руслан Пичиенко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
40
Иван Сорокин
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
79
Максим Балахонов
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
88
Виктор Окишор
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
32
Руслан Пичиенко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
40
Иван Сорокин
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Статистика матча Динамо - Спартак
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
ВАР
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Спартака», 1/2 Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»