Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2026

«Динамо» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2026

5 марта, 19:35
2
Динамо
05.03.2026, четверг, 20:45
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
5 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Спартак
5' М. Нгамале 67' М. Нгамале 70' Д. Рикардо 73' К. Тюкавин 83' М. Осипенко
30' М. Угальде 90+2' К. Мартинс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
8
Рубенс
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
10
Бителло
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Маркиньос
ЛВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
79
Максим Балахонов
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
17
Ульви Бабаев
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
32
Руслан Пичиенко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
40
Иван Сорокин
ЦП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
3-3-1-2-1
99
Лунев
7
Скопинцев
55
Осипенко
57
Рикардо
8
Рубенс
50
Кутицкий
4
Касерес
10
Бителло
13
Нгамале
21
Миранчук
70
Тюкавин
3-1-2-3-1
98
Максименко
97
Денисов
68
Литвинов
4
Джику
18
Умяров
47
Зобнин
83
Фернандеш
17
Саусь
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
7
Скопинцев
56
Зайдензаль
56
Зайдензаль
7
Скопинцев
50
Кутицкий
60
Маринкин
60
Маринкин
50
Кутицкий
13
Нгамале
11
Гомес
11
Гомес
13
Нгамале
70
Тюкавин
33
Сергеев
33
Сергеев
70
Тюкавин
21
Миранчук
91
Гладышев
91
Гладышев
21
Миранчук
17
Саусь
35
Мартинс
35
Мартинс
17
Саусь
5
Барко
27
Дмитриев
27
Дмитриев
5
Барко
9
Угальде
11
Гарсия
11
Гарсия
9
Угальде
Остались в запасе
Динамо
Спартак
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
79
Максим Балахонов
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
88
Виктор Окишор
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
56
Александр Довбня
ВР
32
Руслан Пичиенко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
40
Иван Сорокин
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
79
Максим Балахонов
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
88
Виктор Окишор
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
32
Руслан Пичиенко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
40
Иван Сорокин
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Статистика матча Динамо - Спартак
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
ВАР
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Спартака», 1/2 Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Спартак»

«Динамо» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Динамо
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neim
1772733428
Ну что, первый гол зашёл, ждём ишо ! )))
Ответить
neim
1772734662
Что-то грубовато игра началась. Пол тайма всего прошло, а жёлтые карточки уже у двух игроков Динамо, тренера Гусева, плюс удаление кого-то из тренерского штаба Динамо. Как бы к концу игры кого-нибудь не удалили, или не дай бог с поля не вынесли !
Ответить
Главные новости
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
22:31
1
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
4
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
14
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
19:44
8
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
19:20
14
Все новости
Все новости
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
12:18
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
09:10
7
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
Вчера, 18:28
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
Вчера, 18:06
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
Вчера, 14:35
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
Вчера, 13:12
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
Вчера, 00:07
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу
5 августа
20
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
5 августа
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»
5 августа
3
«Стыдно»: тренер «Оренбурга» отреагировал на разгром от «Спартака»
5 августа
Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»
5 августа
21
Кубок России. «Спартак» поиздевался над «Оренбургом» (5:1), у Угальде дубль
5 августа
41
Кубок России. «Динамо» вырвало гостевую победу над «Факелом» (1:0)
5 августа
9
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Балтика»: 5 августа 2026
5 августа
5
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 5 августа 2026
5 августа
4
Баринов – о возвращении в «Локомотив»: «Есть такие мысли»
5 августа
ВидеоФанаты ЦСКА оскорбляли сотрудника клуба во время матча с «Локомотивом»
5 августа
6
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
Батраков обратился к болельщикам «Локомотива»
5 августа
4
Фанат «Локомотива» обвинил Баринова в провокации
5 августа
1
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
5 августа
9
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
5 августа
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+