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  • «Ростов» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

«Ростов» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 12:50
Ростов
06.12.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Рубин
52' А. Миронов (П) 67' Е. Голенков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
25
Никола Чумич
ПВ
10
Мирлинд Даку
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Рубин
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
43
Жак Сиве
ЦФ
4-1-3-2
1
Ятимов
78
Чистяков
3
Сако
4
Мелехин
40
Вахания
8
Миронов
10
Комаров
10
Щетинин
9
Мохеби
69
Голенков
7
Роналдо
3-2-1-2-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
4
Нижегородов
51
Рожков
12
Арройо
14
Кузяев
25
Чумич
8
Йочич
99
Шабанхаджай
10
Даку
9
Мохеби
22
Семенчук
22
Семенчук
9
Мохеби
10
Комаров
21
Шанталий
21
Шанталий
10
Комаров
69
Голенков
91
Шамонин
91
Шамонин
69
Голенков
51
Рожков
70
Кабутов
70
Кабутов
51
Рожков
8
Йочич
22
Ходжа
22
Ходжа
8
Йочич
25
Чумич
19
Иванов
19
Иванов
25
Чумич
99
Шабанхаджай
43
Сиве
43
Сиве
99
Шабанхаджай
Остались в запасе
Ростов
Рубин
13
Хидает Ханкич
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ростов - Рубин
2
1
4
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
17
19
Офсайды
2
4
Количество передач
372
306
Сейвы
1
0
Точность передач %
67
59
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
7
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Рубина», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Рубин»

«Ростов» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов
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