Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Каунас - турнирная таблица

Каунас
Литва. А-Лига
Сайт:
http://www.fbk.lt/
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Андерлехт
2
Аякс
3
Динамо Загреб
4
Тимишоара
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
9
4
5
11
6
3
2
1
8
6
2
11
6
2
0
4
6
8
-2
6
6
1
2
3
4
9
-5
5
Группа B
1
Валенсия
2
Лилль
3
Дженоа
4
Славия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
12
8
4
12
6
3
1
2
15
9
6
10
6
2
1
3
8
10
-2
7
6
0
3
3
5
13
-8
3
Группа C
1
Хапоэль ТА
2
Гамбург
3
Селтик
4
Рапид
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
13
8
5
12
6
3
1
2
7
6
1
10
6
1
3
2
7
7
0
6
6
1
2
3
8
14
-6
5
Группа D
1
Спортинг
2
Герта
3
Херенвен
4
Вентспилс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
8
6
2
11
6
3
1
2
6
5
1
10
6
2
2
2
11
7
4
8
6
0
3
3
3
10
-7
3
Группа E
1
Рома
2
Фулхэм
3
Базель
4
ЦСКА София
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
10
5
5
13
6
3
2
1
8
6
2
11
6
3
0
3
10
7
3
9
6
0
1
5
2
12
-10
1
Группа F
1
Галатасарай
2
Панатинаикос
3
Динамо Бухарест
4
Штурм
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
12
4
8
13
6
4
0
2
7
4
3
12
6
2
0
4
4
12
-8
6
6
1
1
4
3
6
-3
4
Группа G
1
Зальцбург
2
Вильярреал
3
Лацио
4
Левски
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
9
2
7
18
6
3
0
3
8
6
2
9
6
2
0
4
9
10
-1
6
6
1
0
5
1
9
-8
3
Группа H
1
Фенербахче
2
Твенте
3
Шериф
4
ФКСБ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
8
3
5
15
6
2
2
2
5
6
-1
8
6
1
2
3
4
5
-1
5
6
0
4
2
3
6
-3
4
Группа I
1
Бенфика
2
Эвертон
3
БАТЭ
4
АЕК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
13
3
10
15
6
3
0
3
7
9
-2
9
6
2
1
3
7
9
-2
7
6
1
1
4
5
11
-6
4
Группа J
1
Шахтер
2
Брюгге
3
Тулуза
4
Партизан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
14
3
11
13
6
3
2
1
10
8
2
11
6
2
1
3
6
11
-5
7
6
1
0
5
6
14
-8
3
Группа K
1
ПСВ
2
Копенгаген
3
Спарта
4
ЧФР Клуж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
8
3
5
14
6
3
1
2
7
4
3
10
6
2
1
3
7
9
-2
7
6
1
0
5
4
10
-6
3
Группа L
1
Вердер
2
Атлетик
3
Насьональ
4
Аустрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
17
6
11
16
6
3
1
2
10
8
2
10
6
1
2
3
11
12
-1
5
6
0
2
4
4
16
-12
2
Команда
1
Андерлехт
2
Аякс
3
Тимишоара
4
Динамо Загреб
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
1
2
1
5
-4
1
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 1
1
Валенсия
2
Лилль
3
Дженоа
4
Славия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
4
3
7
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
0
1
6
4
2
6
3
0
2
1
3
7
-4
2
Группа 2
1
Хапоэль ТА
2
Гамбург
3
Рапид
4
Селтик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
2
6
9
3
2
1
0
6
2
4
7
3
1
1
1
6
6
0
4
3
1
1
1
3
2
1
4
Группа 3
1
Спортинг
2
Герта
3
Херенвен
4
Вентспилс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
9
6
3
3
3
0
1
2
1
3
-2
1
Группа 4
1
Рома
2
Фулхэм
3
Базель
4
ЦСКА София
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
2
1
0
3
1
2
7
3
2
0
1
7
4
3
6
3
0
1
2
1
6
-5
1
Группа 5
1
Галатасарай
2
Панатинаикос
3
Динамо Бухарест
4
Штурм
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
1
0
2
1
2
-1
3
Группа 6
1
Зальцбург
2
Вильярреал
3
Лацио
4
Левски
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
0
7
-7
0
Группа 7
1
Фенербахче
2
Твенте
3
Шериф
4
ФКСБ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
3
2
1
4
3
0
2
1
1
2
-1
2
Группа 8
1
Бенфика
2
АЕК
3
БАТЭ
4
Эвертон
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
1
0
2
4
3
1
3
Группа 9
1
Шахтер
2
Брюгге
3
Тулуза
4
Партизан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
1
7
7
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
5
7
-2
3
Группа 10
1
ПСВ
2
Копенгаген
3
Спарта
4
ЧФР Клуж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
3
0
3
9
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
1
1
4
5
-1
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
Группа 11
1
Вердер
2
Атлетик
3
Насьональ
4
Аустрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
2
7
9
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
1
1
8
5
3
4
3
0
2
1
3
6
-3
2
Команда
1
Андерлехт
2
Аякс
3
Динамо Загреб
4
Тимишоара
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
1
4
7
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
1
1
3
4
-1
4
Группа 1
1
Валенсия
2
Лилль
3
Дженоа
4
Славия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
0
2
8
7
1
3
3
0
1
2
2
6
-4
1
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа 2
1
Гамбург
2
Хапоэль ТА
3
Селтик
4
Рапид
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
1
4
-3
3
3
1
0
2
5
6
-1
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
1
2
2
8
-6
1
Группа 3
1
Герта
2
Спортинг
3
Херенвен
4
Вентспилс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
2
0
2
1
1
5
3
0
2
1
2
7
-5
2
Группа 4
1
Рома
2
Фулхэм
3
Базель
4
ЦСКА София
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
3
3
0
3
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 5
1
Галатасарай
2
Панатинаикос
3
Динамо Бухарест
4
Штурм
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
2
4
6
3
2
0
1
2
1
1
6
3
1
0
2
2
7
-5
3
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 6
1
Зальцбург
2
Вильярреал
3
Лацио
4
Левски
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
4
1
3
9
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
1
0
2
6
6
0
3
3
1
0
2
1
2
-1
3
Группа 7
1
Фенербахче
2
Твенте
3
ФКСБ
4
Шериф
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
3
0
3
9
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
1
2
1
3
-2
1
Группа 8
1
Бенфика
2
Эвертон
3
БАТЭ
4
АЕК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
2
2
6
3
2
0
1
3
6
-3
6
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
0
3
2
8
-6
0
Группа 9
1
Шахтер
2
Брюгге
3
Тулуза
4
Партизан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
2
4
6
3
1
2
0
6
4
2
5
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 10
1
ПСВ
2
Копенгаген
3
Спарта
4
ЧФР Клуж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
0
2
3
3
0
3
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
0
5
-5
0
Группа 11
1
Вердер
2
Атлетик
3
Насьональ
4
Аустрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
4
4
7
3
1
1
1
5
4
1
4
3
0
1
2
3
7
-4
1
3
0
0
3
1
10
-9
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
2
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
2
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
1
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
11
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
4
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
10
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+