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    Каунас - результаты

    Город Каунас
    Дивизион Литва-А-Лига
    Сайт http://www.fbk.lt/
    Турниры:
    Лига Европы (2009/2010), ответный матч
    Квалификация,
    ответный матч    		 23 июля, четверг 20:00 Каунас 1:1 Севойно
    Лига Европы (2009/2010), первый матч
    Квалификация,
    первый матч    		 16 июля, четверг 20:00 Севойно 0:0 Каунас
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