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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севойно - Каунас
Севойно - Каунас: обзор матча 16 июля 2009
Севойно
16.07.2009, четверг, 20:00
Лига Европы
0 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Каунас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Севойно - Каунас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Севойно
Лига Европы
Лилль
2 : 0
06.08.2009
Севойно
Лига Европы
Севойно
0 : 2
30.07.2009
Лилль
Лига Европы
Каунас
1 : 1
23.07.2009
Севойно
Лига Европы
Севойно
0 : 0
16.07.2009
Каунас
Каунас
Лига Европы
Каунас
1 : 1
23.07.2009
Севойно
Лига Европы
Севойно
0 : 0
16.07.2009
Каунас
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