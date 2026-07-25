Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Локомотив» – «Ахмат»: кто победит в матче 1 тура РПЛ 2026/2027

25 июля 2026 10:24
Локомотив - Ахмат
26 июл. 2026, воскресенье 17:00 | Россия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.08
Победу «Локомотива» с форой (-1)
Сделать ставку

Матч 1 тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Ахматом» пройдет 26 июля 2026 года в Москве на «РЖД Арене». Хозяева подходят к старту сезона в отличной форме – команда забивает в шести последних матчах, имеет впечатляющую разницу мячей (10 забито, 4 пропущено за пять игр) и не проигрывает в шести из восьми последних встреч. Гости, в свою очередь, завершили прошлый чемпионат с тремя матчами без поражений, в которых забивали, и обладают лучшей обороной среди всех команд по последним пяти играм – всего два пропущенных мяча. Сможет ли «Ахмат» прервать свою безвыигрышную серию в очных матчах с «Локомотивом» (восемь игр без побед) и навязать борьбу фавориту на его поле, или хозяева продолжат доминировать над этим соперником и уверенно начнут сезон? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и напряженным?

Кто победит в матче

«Локомотив» подходит к игре с мощной атакующей статистикой: в последних пяти матчах команда забила десять голов (в среднем 2.00 за игру) и пропустила всего четыре (0.80 в среднем), при этом голевая серия насчитывает шесть встреч подряд. В очных встречах с «Ахматом» железнодорожники имеют подавляющее преимущество – они не проигрывают в восьми последних матчах против этого соперника и забивают в 11 последних очных встречах. Особенно уверенно «Локомотив» чувствует себя дома, где не проигрывает в шести из восьми последних игр. В предсезонных товарищеских матчах команда выглядела убедительно, обыграв ЦСКА (1:0), «Рубин» (3:1) и «Спартак» (2:0), что подтверждает их готовность к новому сезону. Оборона хозяев выглядит надежно, а атака стабильно создает моменты, что делает их фаворитом, несмотря на отличную защитную форму гостей.

«Ахмат» также подходит к игре с хорошими показателями: команда не проигрывает в трех последних матчах РПЛ и забивает в восьми встречах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 1.80 гола и пропускает всего 0.40. Гости не пропускают в трех последних матчах, что является одним из лучших оборонительных показателей в лиге. Однако в очных встречах с «Локомотивом» у «Ахмата» негативная статистика – они не могут победить в восьми последних матчах, хотя в четырех последних очных встречах забивают. В предсезонных матчах гости также выглядели неплохо, обыграв «Аджман» (1:0) и «ИМТ» (1:0), но против такого сильного соперника, как «Локомотив», их атакующий потенциал может столкнуться с серьезным испытанием.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на хорошую форму гостей. «Локомотив» имеет преимущество домашнего поля, мощную атаку и подавляющую статистику очных встреч, тогда как «Ахмат», хотя и надежен в обороне, редко добивается успеха в Москве. Обе команды регулярно забивают друг другу, что обещает результативный матч, но победа должна остаться за хозяевами.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Локомотив» уверенно доминирует, не проигрывая «Ахмату» в восьми последних матчах и стабильно забивая в 11 последних встречах с этим соперником. При этом гости также регулярно поражают ворота хозяев в последних четырех матчах, что делает их опасными на контратаках. Текущая форма обеих команд впечатляет, но домашняя поддержка и статистика личных встреч склоняют чашу весов в сторону «Локомотива», который должен продолжить свою успешную серию.

Личные встречи
55% (22)
28% (11)
18% (7)
71
Забитых мячей
31
1.78
В среднем за матч
0.78
5:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  0:5
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
2 : 2
09.03.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
1 : 1
13.09.2025
Локомотив
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Локомотив
2 : 1
15.04.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
1 : 1
07.03.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
0 : 5
04.08.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
0 : 2
07.04.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
2 : 1
11.11.2023
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0 : 1
11.03.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
1 : 2
04.09.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
2 : 3
19.03.2022
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1 : 2
20.11.2021
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0 : 0
28.11.2020
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2 : 3
26.08.2020
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Локомотив
1 : 0
08.03.2020
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
0 : 2
18.10.2019
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
1 : 3
13.04.2019
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
2 : 0
29.09.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Локомотив
0 : 0
18.04.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
1 : 1
10.09.2017
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
2 : 0
04.12.2016
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
1 : 1
14.08.2016
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2 : 1
06.03.2016
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
0 : 0
16.08.2015
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
0 : 0
07.12.2014
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
2 : 1
18.10.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Локомотив
2 : 1
19.04.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Ахмат
0 : 1
17.08.2013
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Локомотив
1 : 1
06.04.2013
Ахмат
Россия. Кубок, 1/8 финала
Ахмат
3 : 1
31.10.2012
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Ахмат
0 : 3
22.09.2012
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
0 : 4
18.09.2011
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
4 : 0
14.05.2011
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Локомотив
2 : 1
26.09.2010
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Ахмат
0 : 0
01.05.2010
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2 : 1
27.09.2009
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
4 : 0
16.05.2009
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2 : 1
23.08.2008
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2 : 0
13.04.2008
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
0 : 3
06.11.2005
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
4 : 0
03.07.2005
Ахмат
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Не сыграют
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Лукас Фассон
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ЦЗ
19
Александр Руденко
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЦП
93
Артем Карпукас
ЦП
25
Никита Салтыков
ЦП
10
Вадим Раков
ЦФ
83
Алексей Батраков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
5
Клисман Цаке
ЦЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛП
17
Эгаш Касинтура
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
20
Максим Самородов
ПП
23
Галымжан Кенжебек
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
7
Лечи Садулаев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
3-2-3-2
1
Митрюшкин
85
Морозов
45
Сильянов
24
Ненахов
3
Фассон
19
Руденко
9
Пиняев
93
Карпукас
25
Салтыков
83
Батраков
10
Раков
3-4-3
88
Шелия
5
Цаке
90
Н'Донг
4
Ибишев
20
Самородов
17
Касинтура
11
Исмаэл
8
Богосавац
7
Садулаев
13
Конате
23
Кенжебек
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Локомотив
Точно не сыграют
Николай Комличенко
ЦФ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Локомотив» сумеет обыграть «Ахмат» в матче 1 тура РПЛ, используя преимущество домашнего поля, мощную атаку и подавляющую статистику личных встреч. Хозяева находятся в отличной форме и стабильно забивают, тогда как гости, несмотря на свою надежную оборону, редко побеждают в Москве. Учитывая, что «Локомотив» забивает в среднем два гола за матч, а «Ахмат» пропускает 0.40, хозяева должны реализовать свое преимущество и добиться победы с разницей как минимум в один мяч, но учитывая оборонительную мощь гостей, чистая победа может быть минимальной. Ставка на победу «Локомотива» с форой (-1) за 2.08 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура между «Локомотивом» и «Ахматом» состоится 26 июля 2026 года в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Матч Премьер.

«Локомотив» – «Ахмат»: кто победит в матче 1 тура РПЛ 2026/2027

2.08
Победу «Локомотива» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив
Другие прогнозы
25.07.2026
18:30
3.00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Факел - Динамо Мх
Ничья
25.07.2026
19:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Текстильщик - Спартак К
Победа «Спартака Кострома»
25.07.2026
20:45
1.75
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак - Родина
Победа «Спартака» с форой (-1.5)
26.07.2026
00:30
2.05
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал
Победа «Атлетико Паранаэнсе»
26.07.2026
00:30
2.07
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос - Шапекоэнсе
Победа «Сантоса» с форой (-1.5)
26.07.2026
02:30
3.70
Бразилия. Серия А, 20 тур
Васко да Гама - Мирассол
Победа «Мирассола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+