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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Локомотив
Ахмат - Локомотив: обзор матча 06 марта 2016
Ахмат
06.03.2016, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив
8'
М. Рыбус (П)
33'
Гилерме (АГ)
4'
А. Самедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Локомотив
Желтая карточка
Л. Уилкшир
89'
88'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
Д. Баринов
84'
Желтая карточка
Д. Баринов
Замена
А. Мбенг
️️️️
Г. Теодор Грозав
82'
Замена
Адилсон
️️️️
Ф. Пирис
81'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
М. Митришев
78'
66'
Желтая карточка
Н. Пейчинович
65'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Касаев
58'
Замена
Э. Хенти
️️️️
А. Коломейцев
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Гилерме
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Рыбус
8'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Самедов
Пас отдал
Н. Пейчинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
26
Люк Уилкшир
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ОП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
(К)
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
17
Тарас Михалик
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
(К)
ПП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-1-4-1
1
Городов
26
Уилкшир
13
Семенов
2
Родолфо
31
Рыбус
22
Пирис
37
Грозав
14
Айссати
14
Кузяев
19
Иванов
95
Митришев
3-3-3-1
1
Гилерме
39
Пейчинович
4
Дюрица
29
Денисов
6
Баринов
17
Михалик
23
Тарасов
19
Самедов
18
Коломейцев
11
Касаев
59
Миранчук
22
Пирис
21
Адилсон
21
Адилсон
22
Пирис
95
Митришев
10
Лебеденко
10
Лебеденко
95
Митришев
37
Грозав
11
Мбенг
11
Мбенг
37
Грозав
11
Касаев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
11
Касаев
18
Коломейцев
19
Хенти
19
Хенти
18
Коломейцев
6
Баринов
32
Шкулетич
32
Шкулетич
6
Баринов
Остались в запасе
Ахмат
Локомотив
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Ахмат - Локомотив
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди (Краснодар)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Инспектор:
Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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