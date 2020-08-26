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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ахмат
Локомотив - Ахмат: обзор матча 26 августа 2020
Локомотив
26.08.2020, среда, 18:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Ахмат
48'
А. Миранчук (П)
77'
Г. Крыховяк
3'
В. Ильин
45+1'
А. Тимофеев
58'
Б. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ахмат
Желтая карточка
М. Серкейра
90'
+4
Желтая карточка
Д. Куликов
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Швец
90'
+1
Желтая карточка
О. Иванов
90'
Желтая карточка
В. Ильин
81'
Замена
О. Иванов
️️️️
Г. Мелкадзе
ГОЛ! 2:3!
Г. Крыховяк
Пас отдал
В. Лисакович
77'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
М. Лысов
76'
71'
Желтая карточка
А. Семенов
Желтая карточка
Эдер
70'
62'
Вторая желтая
М. Быстров
60'
Замена
О. Роши
️️️️
М. Богосавац
59'
Желтая карточка
Б. Бериша
59'
Замена
А. Швец
️️️️
Б. Бериша
58'
ГОЛ! 1:3!
Б. Бериша
Пас отдал
Г. Мелкадзе
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Миранчук
48'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Р. Жемалетдинов
46'
Замена
Д. Куликов
️️️️
В. Чорлука
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Тимофеев
Пас отдал
В. Ильин
39'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
А. Понсе
38'
Желтая карточка
М. Быстров
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
34'
32'
Желтая карточка
А. Тимофеев
25'
Желтая карточка
М. Ненахов
Желтая карточка
В. Игнатьев
24'
3'
ГОЛ! 0:1!
В. Ильин
Пас отдал
М. Ненахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Исмаэл
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
16
Максим Мухин
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
3-3-3-1
1
Гилерме
26
Серкейра
14
Чорлука
27
Магкеев
84
Лысов
20
Крыховяк
20
Игнатьев
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
40
Камано
24
Эдер
3-3-1-1-2
88
Шелия
13
Семенов
23
Нижич
4
Быстров
24
Ненахов
94
Тимофеев
8
Богосавац
11
Исмаэл
7
Бериша
98
Ильин
9
Понсе
14
Чорлука
25
Куликов
25
Куликов
14
Чорлука
84
Лысов
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
84
Лысов
10
Жемалетдинов
99
Лисакович
99
Лисакович
10
Жемалетдинов
Мелкадзе
19
Иванов
19
Иванов
Мелкадзе
8
Богосавац
21
Роши
21
Роши
8
Богосавац
7
Бериша
0
Швец
0
Швец
7
Бериша
9
Понсе
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
9
Понсе
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
45
Александр Сильянов
ПЗ
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
20
Никита Иосифов
ЛВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
59
Евгений Харин
ЛВ
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
45
Александр Сильянов
ПЗ
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
20
Никита Иосифов
ЛВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
59
Евгений Харин
ЛВ
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Локомотив - Ахмат
5
1
8
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
8
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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