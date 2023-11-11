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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ахмат
Локомотив - Ахмат: обзор матча 11 ноября 2023
Локомотив
11.11.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
79'
М. Глушенков
81'
Т. Сулейманов
66'
М. Конате (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Ахмат
90'
+3
Замена
Г. Агаларов
️️️️
Д. Тодорович
Замена
А. Сильянов
️️️️
М. Глушенков
90'
+1
Вторая желтая
Н. Тикнизян
90'
ГОЛ! 2:1!
Т. Сулейманов
Пас отдал
И. Самошников
81'
ГОЛ! 1:1!
М. Глушенков
Пас отдал
Н. Тикнизян
79'
76'
Замена
В. Камилов
️️️️
Я. Челикович
74'
Желтая карточка
И. Олейников
Желтая карточка
М. Митай
72'
Замена
И. Самошников
️️️️
М. Ненахов
69'
Замена
В. Сарвели
️️️️
С. Пиняев
69'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
А. Дзюба
69'
Желтая карточка
А. Дзюба
68'
66'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Конате
46'
Замена
И. Олейников
️️️️
Д. Жуниор
34'
Желтая карточка
Д. Жуниор
Желтая карточка
Н. Тикнизян
34'
30'
Желтая карточка
В. Ильин
4'
Желтая карточка
А. Швец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
2
Марио Митай
ОП
93
Артем Карпукас
ЦП
21
Антон Миранчук
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
27
Камило
ОП
0
Антон Швец
ЦП
10
Даниэл Жуниор
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Локомотив
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Лантратов
71
Тикнизян
85
Морозов
3
Фассон
24
Ненахов
2
Митай
93
Карпукас
9
Пиняев
21
Миранчук
22
Дзюба
10
Глушенков
4-1-1-2-2
88
Шелия
53
Тодорович
2
Челикович
13
Семенов
8
Богосавац
27
Камило
0
Швец
10
Жуниор
59
Харин
13
Конате
98
Ильин
24
Ненахов
71
Самошников
71
Самошников
24
Ненахов
10
Глушенков
45
Сильянов
45
Сильянов
10
Глушенков
22
Дзюба
99
Сулейманов
99
Сулейманов
22
Дзюба
9
Пиняев
9
Сарвели
9
Сарвели
9
Пиняев
2
Челикович
18
Камилов
18
Камилов
2
Челикович
10
Жуниор
19
Олейников
19
Олейников
10
Жуниор
53
Тодорович
25
Агаларов
25
Агаларов
53
Тодорович
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Локомотив - Ахмат
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Игорь Князев
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR – Вера Опейкина; AVAR – Андрей Фисенко
Резервный судья:
Владимир Сельдяков
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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