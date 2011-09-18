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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Локомотив
Ахмат - Локомотив: обзор матча 18 сентября 2011
Ахмат
18.09.2011, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 4
Завершен
Локомотив
21'
Д. Глушаков (П)
43'
Д. Глушаков (П)
47'
Ф. Кайседо
87'
Майкон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Локомотив
ГОЛ! 0:4!
Майкон
Пас отдал
Д. Сычев
Замена
Д. Лоськов
️️️️
В. Игнатьев
Замена
Д. Сычев
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
Г. Стефан Эссаме
️️️️
Маурисио
Желтая карточка
Ж. Лежар
Замена
Эвертон
️️️️
Л. Гвазава
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Д. Глушаков
ГОЛ! 0:3!
Ф. Кайседо
Замена
А. Павленко
️️️️
А. Кацаев
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Глушаков
Желтая карточка
Благо
Желтая карточка
Д. Глушаков
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Глушаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
84
Олег Власов
ПЗ
6
Леван Гвазава
ЛП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
30
Жонатан Лежар
ПП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Шамиль Асильдаров
(К)
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
33
Бранко Илич
ПЗ
0
Альберто Сапатер
ОП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Майкон
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
26
Эвертон
ЦФ
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
4-1-4-1
35
Джанаев
33
Ятченко
25
Йиранек
8
Омельянчук
84
Власов
8
Маурисио
6
Гвазава
30
Лежар
40
Благо
10
Кацаев
9
Асильдаров
3-3-3-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
90
Бурлак
3
Да Кошта
33
Илич
0
Сапатер
55
Янбаев
11
Майкон
21
Оздоев
88
Глушаков
10
Кайседо
8
Маурисио
25
Эссаме
25
Эссаме
8
Маурисио
10
Кацаев
8
Павленко
8
Павленко
10
Кацаев
6
Гвазава
26
Эвертон
26
Эвертон
6
Гвазава
88
Глушаков
23
Тарасов
23
Тарасов
88
Глушаков
20
Игнатьев
10
Лоськов
10
Лоськов
20
Игнатьев
10
Кайседо
0
Сычев
0
Сычев
10
Кайседо
Остались в запасе
Ахмат
Локомотив
31
Ярослав Годзюр
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
1
Александр Фильцов
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
9
Сенияд Ибричич
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
9
Сенияд Ибричич
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Ахмат - Локомотив
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Игорь Лапидус (Элиста)
Павел Кулалаев (Волжский)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 01:00
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