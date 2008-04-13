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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ахмат
Локомотив - Ахмат: обзор матча 13 апреля 2008
Локомотив
13.04.2008, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
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Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
22.11.2026
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Локомотив
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17.10.2026
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Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
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Динамо
2 : 0
31.10.2026
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0 : 1
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Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
С. Романов (Новосибирск)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Посещаемость:
14207 из 28800 зрителей (49%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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