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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Локомотив
Ахмат - Локомотив: обзор матча 11 марта 2023
Ахмат
11.03.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
11'
С. Пиняев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Локомотив
90'
+2
Желтая карточка
И. Лантратов
Желтая карточка
Г. Агаларов
90'
Замена
И. Черняк
️️️️
Л. Садулаев
88'
76'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
А. Дзюба
Желтая карточка
А. Швец
67'
Замена
В. Камилов
️️️️
И. Олейников
67'
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Швец
67'
64'
Замена
А. Миранчук
️️️️
С. Пиняев
63'
Замена
И. Смольников
️️️️
Ф. Камано
60'
Вторая желтая
М. Ненахов
Замена
В. Карапузов
️️️️
Р. Уциев
57'
Замена
З. Диванович
️️️️
А. Тимофеев
57'
46'
Замена
Д. Куликов
️️️️
М. Глушенков
42'
Желтая карточка
М. Ненахов
Желтая карточка
Л. Садулаев
29'
20'
Вторая желтая
С. Магкеев
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Пиняев
Пас отдал
М. Глушенков
9'
Желтая карточка
С. Магкеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
22
Артем Дзюба
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
11
Вадим Раков
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
3-1-2-3-1
88
Шелия
13
Семенов
3
Шатара
40
Уциев
94
Тимофеев
7
Садулаев
0
Швец
19
Олейников
59
Харин
7
Бериша
25
Агаларов
3-3-2-2
22
Лантратов
13
Конти
63
Кузьмичев
27
Магкеев
24
Ненахов
93
Карпукас
71
Тикнизян
40
Камано
9
Пиняев
10
Глушенков
22
Дзюба
94
Тимофеев
24
Диванович
24
Диванович
94
Тимофеев
19
Олейников
18
Камилов
18
Камилов
19
Олейников
40
Уциев
17
Карапузов
17
Карапузов
40
Уциев
0
Швец
98
Ильин
98
Ильин
0
Швец
7
Садулаев
22
Черняк
22
Черняк
7
Садулаев
40
Камано
8
Смольников
8
Смольников
40
Камано
10
Глушенков
25
Куликов
25
Куликов
10
Глушенков
22
Дзюба
22
Марадишвили
22
Марадишвили
22
Дзюба
9
Пиняев
21
Миранчук
21
Миранчук
9
Пиняев
Остались в запасе
Ахмат
Локомотив
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Ахмат - Локомотив
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Владислав Назаров
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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