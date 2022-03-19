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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Локомотив
Ахмат - Локомотив: обзор матча 19 марта 2022
Ахмат
19.03.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Локомотив
20'
А. Трошечкин
45+4'
Д. Уткин
10'
Р. Жемалетдинов
54'
В. Изидор
63'
Я. Кухта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Локомотив
90'
+4
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Д. Керк
90'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
Я. Кухта
Замена
М. Конате
️️️️
Д. Уткин
84'
Замена
И. Умаев
️️️️
Б. Бериша
84'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Е. Харин
68'
Замена
️️️️
А. Тимофеев
67'
63'
ГОЛ! 2:3!
Я. Кухта
Пас отдал
Р. Жемалетдинов
Желтая карточка
И. Коновалов
57'
54'
ГОЛ! 2:2!
В. Изидор
Пас отдал
Я. Кухта
47'
Желтая карточка
Д. Худяков
46'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
М. Рыбус
Замена
И. Коновалов
️️️️
А. Швец
46'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уткин
45'
+4
Желтая карточка
А. Тимофеев
39'
37'
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
27'
Желтая карточка
Д. Керк
ГОЛ! 1:1!
А. Трошечкин
Пас отдал
Д. Уткин
20'
13'
Желтая карточка
Я. Кухта
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Жемалетдинов
Пас отдал
В. Изидор
Желтая карточка
А. Швец
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Лоськов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Гилерме
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
4-2-2-2
88
Гудиев
8
Богосавац
13
Семенов
50
Лысцов
55
Тодорович
5
Трошечкин
94
Тимофеев
47
Уткин
0
Швец
59
Харин
7
Бериша
4-1-1-2-2
53
Худяков
27
Живоглядов
23
Мампасси
4
Едвай
31
Рыбус
6
Баринов
6
Бабкин
9
Керк
10
Жемалетдинов
7
Кухта
18
Изидор
0
Швец
17
Коновалов
17
Коновалов
0
Швец
59
Харин
17
Карапузов
17
Карапузов
59
Харин
7
Бериша
10
Умаев
10
Умаев
7
Бериша
47
Уткин
13
Конате
13
Конате
47
Уткин
31
Рыбус
21
Тикнизян
21
Тикнизян
31
Рыбус
7
Кухта
22
Марадишвили
22
Марадишвили
7
Кухта
9
Керк
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
9
Керк
Остались в запасе
Ахмат
Локомотив
88
Гиорги Шелия
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
27
Артур Черный
ЦЗ
16
Андрей Савин
ВР
1
Гилерме
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Лоськов
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
16
Андрей Савин
ВР
1
Гилерме
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Дмитрий Лоськов
Статистика матча Ахмат - Локомотив
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Владислав Назаров
Роман Милюченко
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Игорь Низовцев
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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