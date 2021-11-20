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Локомотив - Ахмат
Локомотив - Ахмат: обзор матча 20 ноября 2021
Локомотив
20.11.2021, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат
64'
В. Лисакович
36'
Д. Уткин
58'
А. Полярус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ахмат
Желтая карточка
Ф. Камано
90'
+4
Желтая карточка
А. Черный
88'
86'
Замена
Г. Янку
️️️️
А. Полярус
Замена
С. Бабкин
️️️️
Пабло
81'
Замена
А. Черный
️️️️
Н. Тикнизян
80'
Замена
Г. Борисенко
️️️️
А. Бека-Бека
79'
73'
Замена
А. Швец
️️️️
И. Коновалов
73'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Е. Харин
68'
Желтая карточка
И. Коновалов
Желтая карточка
Гилерме
67'
65'
Желтая карточка
В. Лысцов
ГОЛ! 1:2!
В. Лисакович
Пас отдал
А. Бека-Бека
64'
Желтая карточка
Пабло
63'
63'
Замена
М. Конате
️️️️
А. Архипов
Замена
В. Лисакович
️️️️
Д. Керк
63'
58'
ГОЛ! 0:2!
А. Полярус
Пас отдал
Д. Уткин
52'
Желтая карточка
З. Нижич
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
М. Петров
46'
46'
Замена
В. Лысцов
️️️️
А. Семенов
Желтая карточка
Д. Керк
43'
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уткин
Красная карточка
М. Серкейра
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
73
Максим Петров
ЦП
45
Александр Сильянов
ПП
9
Джирано Керк
ПВ
40
Франсуа Камано
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
14
Артем Полярус
ПП
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
90
Григорий Борисенко
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
10
Габриэл Янку
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Гилерме
31
Рыбус
26
Серкейра
23
Пабло
21
Тикнизян
6
Бека-Бека
24
Ненахов
73
Петров
45
Сильянов
9
Керк
40
Камано
4-1-3-1-1
88
Гудиев
4
Быстров
13
Семенов
23
Нижич
8
Богосавац
94
Тимофеев
14
Полярус
17
Коновалов
47
Уткин
59
Харин
9
Архипов
21
Тикнизян
27
Черный
27
Черный
21
Тикнизян
23
Пабло
6
Бабкин
6
Бабкин
23
Пабло
6
Бека-Бека
90
Борисенко
90
Борисенко
6
Бека-Бека
73
Петров
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
73
Петров
9
Керк
99
Лисакович
99
Лисакович
9
Керк
13
Семенов
50
Лысцов
50
Лысцов
13
Семенов
17
Коновалов
0
Швец
0
Швец
17
Коновалов
59
Харин
17
Карапузов
17
Карапузов
59
Харин
14
Полярус
10
Янку
10
Янку
14
Полярус
9
Архипов
13
Конате
13
Конате
9
Архипов
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
19
Кирилл Зинович
АП
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
19
Кирилл Зинович
АП
10
Никита Хлынов
ЦФ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Локомотив - Ахмат
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Валерий Данченко
Роман Усачев
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Амелин; AVAR - Максим Гаврилин
Резервный судья:
Артем Любимов
Инспектор:
Гаряфий Жафяров
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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