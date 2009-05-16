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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ахмат
Локомотив - Ахмат: обзор матча 16 мая 2009
Локомотив
16.05.2009, суббота, 14:15
Россия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 0
Завершен
Ахмат
13'
П. Одемвингие
50'
П. Одемвингие
66'
Д. Глушаков
90'
Д. Муджири
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ахмат
ГОЛ! 4:0!
Д. Муджири
Замена
️️️️
Н. Пилиев
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
Г. Стефан Эссаме
Желтая карточка
Р. Забавник
Замена
Д. Муджири
️️️️
А. Минченков
Желтая карточка
О. Кузьмин
Желтая карточка
А. Кобенко
Желтая карточка
Шарлес
ГОЛ! 3:0!
Д. Глушаков
Пас отдал
Р. Янбаев
Желтая карточка
Я. Дюрица
Вторая желтая
Д. Панку
ГОЛ! 2:0!
П. Одемвингие
Пас отдал
А. Минченков
Желтая карточка
Благо
Замена
А. Кобенко
️️️️
Ф. Петре
Замена
Благо
️️️️
А. Прудников
Желтая карточка
П. Одемвингие
15'
ГОЛ! 1:0!
П. Одемвингие
13'
11'
Желтая карточка
Д. Панку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
2
Родолфо
(К)
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
70
Шарлес
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ПП
10
Александр Минченков
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
0
Флорентин Петре
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
8
Радослав Забавник
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
11
Даниэл Панку
(К)
АП
0
Жан Були
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Локомотив
0
Иван Левенец
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
99
Станислав Иванов
ЦП
0
Давид Муджири
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
20
Андрей Кобенко
ЛП
40
Благо
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
4-4-2
1
Чех
23
Кузьмин
2
Родолфо
4
Дюрица
55
Янбаев
9
Гатагов
88
Глушаков
70
Шарлес
30
Кочиш
27
Одемвингие
10
Минченков
4-4-1-1
31
Дикань
8
Забавник
24
Смирнов
26
Бендзь
0
Петре
0
Були
25
Эссаме
0
Маргаритеску
84
Власов
11
Панку
89
Прудников
5
Пилиев
5
Пилиев
10
Минченков
0
Муджири
0
Муджири
10
Минченков
25
Эссаме
13
Лахиялов
13
Лахиялов
25
Эссаме
0
Петре
20
Кобенко
20
Кобенко
0
Петре
89
Прудников
40
Благо
40
Благо
89
Прудников
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
0
Иван Левенец
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Остались в запасе
0
Иван Левенец
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Статистика матча Локомотив - Ахмат
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
И. Писанко (Новосибирск)
М. Еровенко (Краснодар)
Делегат:
Н. Фролов (Раменское)
Стадион:
РЖД-Арена
Посещаемость:
9370 из 28800 зрителей (32%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:00 (прямая); "Спорт" 17:45 (в записи)
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