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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ахмат
Локомотив - Ахмат: обзор матча 04 декабря 2016
Локомотив
04.12.2016, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
23'
А. Миранчук
75'
М. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ахмат
Замена
А. Галаджан
️️️️
А. Миранчук
90'
+2
Замена
Р. Шишкин
️️️️
М. Фернандеш
79'
76'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Ф. Пирис
ГОЛ! 2:0!
М. Фернандеш
75'
Желтая карточка
Д. Ндинга
73'
66'
Замена
М. Митришев
️️️️
Р. Мирзов
62'
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
О. Роши
58'
Желтая карточка
М. Мохаммади
Замена
Д. Ндинга
️️️️
В. Игнатьев
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Миранчук
Пас отдал
Майкон
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
21
Адилсон
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Гилерме
55
Янбаев
14
Чорлука
39
Пейчинович
29
Денисов
27
Денисов
20
Игнатьев
18
Коломейцев
99
Фернандеш
59
Миранчук
11
Майкон
3-1-3-3
1
Городов
40
Уциев
13
Семенов
5
Мохаммади
21
Адилсон
22
Пирис
14
Кузяев
21
Роши
10
Лебеденко
9
Балай
27
Мирзов
59
Миранчук
57
Галаджан
57
Галаджан
59
Миранчук
99
Фернандеш
49
Шишкин
49
Шишкин
99
Фернандеш
20
Игнатьев
88
Ндинга
88
Ндинга
20
Игнатьев
21
Роши
37
Грозав
37
Грозав
21
Роши
27
Мирзов
95
Митришев
95
Митришев
27
Мирзов
22
Пирис
11
Мбенг
11
Мбенг
22
Пирис
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Локомотив - Ахмат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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