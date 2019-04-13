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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Локомотив
Ахмат - Локомотив: обзор матча 13 апреля 2019
Ахмат
13.04.2019, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив
47'
Раванелли
45+1'
Ф. Смолов
57'
А. Миранчук
65'
Д. Фарфан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Локомотив
90'
+3
Замена
Р. Тугарев
️️️️
Д. Фарфан
90'
Замена
Б. Идову
️️️️
М. Фернандеш
87'
Желтая карточка
Д. Баринов
87'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Ф. Смолов
Замена
Б. Бериша
️️️️
Раванелли
85'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Балай
85'
82'
Желтая карточка
Б. Хеведес
Желтая карточка
Раванелли
81'
Замена
О. Роши
️️️️
М. Мохаммади
70'
65'
ГОЛ! 1:3!
Д. Фарфан
Пас отдал
М. Фернандеш
57'
ГОЛ! 1:2!
А. Миранчук
52'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
ГОЛ! 1:1!
Раванелли
47'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
Д. Фарфан
Желтая карточка
М. Мохаммади
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛАЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ПАЗ
19
Олег Иванов
ОП
11
Исмаэл
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
12
Раванелли
АП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Джефферсон Фарфан
ЛП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
21
Одисе Роши
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
24
Эдер
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Городов
13
Семенов
23
Нижич
40
Уциев
3
Плиев
19
Иванов
5
Мохаммади
11
Исмаэл
4
Шиманьски
12
Раванелли
9
Балай
4-2-2-1-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хеведес
4
Кверквелия
31
Рыбус
20
Крыховяк
6
Баринов
99
Фернандеш
8
Фарфан
59
Миранчук
90
Смолов
12
Раванелли
7
Бериша
7
Бериша
12
Раванелли
5
Мохаммади
21
Роши
21
Роши
5
Мохаммади
9
Балай
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Балай
90
Смолов
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
90
Смолов
8
Фарфан
8
Тугарев
8
Тугарев
8
Фарфан
99
Фернандеш
30
Идову
30
Идову
99
Фернандеш
Остались в запасе
Ахмат
Локомотив
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Ахмат - Локомотив
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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