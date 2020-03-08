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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ахмат
Локомотив - Ахмат: обзор матча 08 марта 2020
Локомотив
08.03.2020, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
32'
Эдер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ахмат
Замена
М. Серкейра
️️️️
Эдер
89'
87'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Исмаэл
85'
Пенальти не реализован!
Ф. Визеу
Красная карточка
С. Кверквелия
84'
Желтая карточка
В. Игнатьев
82'
81'
Желтая карточка
О. Иванов
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Ж. Мариу
80'
Травма
Ж. Мариу
79'
75'
Замена
Раванелли
️️️️
Д. Глушаков
Желтая карточка
Ж. Мариу
73'
Замена
М. Рыбус
️️️️
В. Чорлука
72'
71'
Желтая карточка
Ф. Визеу
Травма
В. Чорлука
71'
Желтая карточка
С. Магкеев
68'
65'
Замена
Ф. Визеу
️️️️
А. Понсе
52'
Желтая карточка
Исмаэл
ГОЛ! 1:0!
Эдер
Пас отдал
А. Миранчук
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
11
Исмаэл
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
26
Мурило Серкейра
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
12
Раванелли
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Гилерме
27
Магкеев
4
Кверквелия
14
Чорлука
5
Хеведес
20
Крыховяк
20
Игнатьев
23
Мариу
10
Жемалетдинов
59
Миранчук
24
Эдер
4-3-1-2
1
Городов
24
Ненахов
13
Семенов
4
Анхель
8
Богосавац
11
Исмаэл
19
Иванов
88
Глушаков
59
Харин
9
Понсе
98
Ильин
14
Чорлука
31
Рыбус
31
Рыбус
14
Чорлука
24
Эдер
26
Серкейра
26
Серкейра
24
Эдер
23
Мариу
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
23
Мариу
88
Глушаков
12
Раванелли
12
Раванелли
88
Глушаков
11
Исмаэл
11
Мбенг
11
Мбенг
11
Исмаэл
9
Понсе
9
Визеу
9
Визеу
9
Понсе
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
45
Никита Кармаев
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Остались в запасе
45
Никита Кармаев
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Локомотив - Ахмат
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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