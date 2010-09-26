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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ахмат
Локомотив - Ахмат: обзор матча 26 сентября 2010
Локомотив
26.09.2010, воскресенье, 20:15
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
3'
А. Алиев (П)
28'
Майкон
20'
Маурисио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ахмат
Замена
Родолфо
️️️️
Д. Лоськов
Желтая карточка
Р. Уциев
Замена
Вагнер
️️️️
А. Алиев
Замена
Тиуи
️️️️
Ш. Асильдаров
Замена
Х. Ксавьер Зенге
️️️️
А. Кобенко
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
Маурисио
Замена
Д. Тарасов
️️️️
А. Гатагов
ГОЛ! 2:1!
Майкон
Пас отдал
А. Алиев
20'
ГОЛ! 1:1!
Маурисио
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Алиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
88
Александр Алиев
АП
11
Майкон
ПП
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЛП
8
Маурисио
ОП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
40
Благо
ЦП
20
Андрей Кобенко
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
13
Вагнер
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
37
Алихан Эдиев
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
28
Тиуи
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-4-1-1
1
Гилерме
55
Янбаев
25
Баша
4
Дюрица
49
Шишкин
9
Гатагов
10
Лоськов
88
Глушаков
11
Майкон
88
Алиев
0
Сычев
4-1-4-1
31
Годзюр
40
Уциев
5
Феррейра
8
Омельянчук
33
Ятченко
8
Маурисио
20
Кобенко
25
Эссаме
40
Благо
13
Лахиялов
9
Асильдаров
10
Лоськов
2
Родолфо
2
Родолфо
10
Лоськов
9
Гатагов
23
Тарасов
23
Тарасов
9
Гатагов
88
Алиев
13
Вагнер
13
Вагнер
88
Алиев
20
Кобенко
14
Зенге
14
Зенге
20
Кобенко
8
Маурисио
19
Бракамонте
19
Бракамонте
8
Маурисио
9
Асильдаров
28
Тиуи
28
Тиуи
9
Асильдаров
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
1
Марек Чех
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Драман Траоре
ЦФ
35
Сослан Джанаев
ВР
37
Алихан Эдиев
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Драман Траоре
ЦФ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
37
Алихан Эдиев
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Локомотив - Ахмат
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
В. Булыгин (Волгоград)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:00 (прямая)
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