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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ахмат - Локомотив
Ахмат - Локомотив: обзор матча 31 октября 2012
Ахмат
31.10.2012, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Локомотив
26'
Аилтон (П)
104'
Р. Уциев
108'
Аилтон
82'
Ф. Кайседо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ахмат - Локомотив
120'
Красная карточка
А. Самедов
Желтая карточка
Адилсон
119'
116'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Р. Уциев
116'
ГОЛ! 3:1!
Аилтон
Пас отдал
Благо
108'
ГОЛ! 2:1!
Р. Уциев
Пас отдал
А. Феррейра
104'
99'
Желтая карточка
Я. Дюрица
Травма
Маурисио
95'
82'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Р. Шишкин
Замена
О. Иванов
️️️️
М. Макушевски
81'
80'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
В. Обинна
66'
Желтая карточка
Д. Глушаков
65'
Желтая карточка
В. Обинна
Замена
А. Феррейра
️️️️
М. Йиранек
61'
Замена
Маурисио
️️️️
А. Павленко
59'
56'
Желтая карточка
А. Ещенко
46'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Д. Тарасов
46'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Майкон
Желтая карточка
И. Лебеденко
45'
41'
Желтая карточка
Я. Тигорев
Желтая карточка
М. Коморовски
28'
27'
Желтая карточка
Р. Шишкин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Аилтон
26'
25'
Желтая карточка
Д. Тарасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
17
Мацей Макушевски
ЛП
21
Адилсон
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
40
Благо
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
(К)
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
28
Ян Тигорев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-1-3-2
31
Годзюр
33
Ятченко
25
Йиранек
24
Коморовски
40
Уциев
21
Адилсон
17
Макушевски
40
Благо
8
Павленко
9
Аилтон
10
Лебеденко
4-1-3-2
18
Крешич
49
Шишкин
14
Чорлука
4
Дюрица
38
Ещенко
23
Тарасов
19
Самедов
28
Тигорев
11
Майкон
11
Обинна
14
Н'Дойе
25
Йиранек
5
Феррейра
5
Феррейра
25
Йиранек
8
Павленко
8
Маурисио
8
Маурисио
8
Павленко
17
Макушевски
19
Иванов
19
Иванов
17
Макушевски
23
Тарасов
88
Глушаков
88
Глушаков
23
Тарасов
11
Обинна
10
Павлюченко
10
Павлюченко
11
Обинна
11
Майкон
10
Кайседо
10
Кайседо
11
Майкон
Остались в запасе
Ахмат
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Гилерме
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Ахмат - Локомотив
4
1
8
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
8
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Спорт" 16:55 (прямая)
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