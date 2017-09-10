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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Локомотив
Ахмат - Локомотив: обзор матча 10 сентября 2017
Ахмат
10.09.2017, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
84'
Раванелли
55'
Родолфо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Локомотив
Желтая карточка
А. Семенов
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Раванелли
84'
Желтая карточка
Л. Жаба
66'
55'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Родолфо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Сергей Овчинников
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
12
Раванелли
АП
8
Лео Жаба
ПВ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
4-3-2-1
1
Городов
2
Родолфо
5
Мохаммади
13
Семенов
40
Уциев
11
Исмаэл
0
Швец
19
Иванов
7
Бериша
95
Митришев
11
Мбенг
4-1-1-2-2
1
Гилерме
20
Игнатьев
4
Кверквелия
39
Пейчинович
17
Михалик
27
Денисов
99
Фернандеш
21
Миранчук
59
Миранчук
24
Эдер
8
Фарфан
Остались в запасе
Ахмат
Локомотив
12
Раванелли
АП
8
Лео Жаба
ПВ
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Сергей Овчинников
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
8
Лео Жаба
ПВ
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Сергей Овчинников
Статистика матча Ахмат - Локомотив
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Владислав Назаров (Невинномысск)
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Резервный судья:
Иван Сиденков (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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