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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ахмат
Локомотив - Ахмат: обзор матча 06 апреля 2013
Локомотив
06.04.2013, суббота, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
4'
Я. Дюрица
6'
Маурисио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ахмат
81'
Замена
М. Митришев
️️️️
М. Рыбус
79'
Замена
Аилтон
️️️️
Э. Ндоасель
Желтая карточка
В. Обинна
78'
77'
Желтая карточка
М. Коморовски
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Я. Тигорев
73'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Торбинский
60'
13'
Замена
М. Коморовски
️️️️
А. Феррейра
6'
ГОЛ! 1:1!
Маурисио
Пас отдал
Э. Ндоасель
ГОЛ! 1:0!
Я. Дюрица
Пас отдал
Д. Глушаков
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
29
Виталий Денисов
ПЗ
11
Виктор Обинна
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ПЗ
19
Олег Иванов
ОП
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Ахмат
12
Арби Межиев
ВР
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
17
Мацей Макушевски
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Аилтон
ЦФ
4-1-4-1
1
Гилерме
55
Янбаев
14
Чорлука
4
Дюрица
29
Денисов
28
Тигорев
11
Обинна
6
Торбинский
88
Глушаков
19
Самедов
14
Н'Дойе
3-5-2
31
Годзюр
31
Рыбус
33
Ятченко
25
Йиранек
5
Феррейра
19
Иванов
21
Адилсон
8
Маурисио
40
Уциев
10
Лебеденко
80
Ндоасель
28
Тигорев
10
Кайседо
10
Кайседо
28
Тигорев
6
Торбинский
10
Павлюченко
10
Павлюченко
6
Торбинский
5
Феррейра
24
Коморовски
24
Коморовски
5
Феррейра
31
Рыбус
95
Митришев
95
Митришев
31
Рыбус
80
Ндоасель
9
Аилтон
9
Аилтон
80
Ндоасель
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
18
Дарио Крешич
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
12
Арби Межиев
ВР
17
Мацей Макушевски
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
17
Мацей Макушевски
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Локомотив - Ахмат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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