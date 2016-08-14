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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Локомотив
Ахмат - Локомотив: обзор матча 14 августа 2016
Ахмат
14.08.2016, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
5'
О. Иванов
35'
П. Шкулетич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Локомотив
88'
Замена
Майкон
️️️️
А. Касаев
Замена
В. Анхель
️️️️
Родолфо
84'
81'
Замена
В. Чорлука
️️️️
П. Шкулетич
78'
Вторая желтая
Н. Пейчинович
Желтая карточка
О. Иванов
77'
68'
Замена
Р. Янбаев
️️️️
Т. Михалик
62'
Желтая карточка
Д. Ндинга
Замена
М. Митришев
️️️️
О. Роши
61'
Замена
М. Мохаммади
️️️️
З. Плиев
59'
37'
Желтая карточка
В. Денисов
35'
ГОЛ! 1:1!
П. Шкулетич
Пас отдал
А. Самедов
32'
Желтая карточка
Н. Пейчинович
Желтая карточка
А. Семенов
29'
ГОЛ! 1:0!
О. Иванов
Пас отдал
А. Мбенг
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Олег Пашинин
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Педро Кен
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
4-5-1
1
Городов
3
Плиев
13
Семенов
2
Родолфо
40
Уциев
21
Роши
22
Пирис
14
Кузяев
37
Грозав
19
Иванов
11
Мбенг
4-1-3-1-1
1
Гилерме
49
Шишкин
17
Михалик
39
Пейчинович
29
Денисов
23
Тарасов
19
Самедов
88
Ндинга
11
Касаев
59
Миранчук
32
Шкулетич
2
Родолфо
4
Анхель
4
Анхель
2
Родолфо
3
Плиев
5
Мохаммади
5
Мохаммади
3
Плиев
21
Роши
95
Митришев
95
Митришев
21
Роши
17
Михалик
55
Янбаев
55
Янбаев
17
Михалик
32
Шкулетич
14
Чорлука
14
Чорлука
32
Шкулетич
11
Касаев
11
Майкон
11
Майкон
11
Касаев
Остались в запасе
Ахмат
Локомотив
88
Виталий Гудиев
ВР
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Педро Кен
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
57
Артем Галаджан
ЦФ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Олег Пашинин
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Педро Кен
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Олег Пашинин
Статистика матча Ахмат - Локомотив
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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