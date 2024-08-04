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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Локомотив
Ахмат - Локомотив: обзор матча 04 августа 2024
Ахмат
04.08.2024, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 5
Завершен
Локомотив
7'
Д. Воробьев (П)
17'
Ж. Ньямси
36'
Ж. Ньямси
79'
В. Раков
90+1'
А. Батраков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Локомотив
90'
+1
ГОЛ! 0:5!
А. Батраков
Пас отдал
М. Митай
84'
Замена
Е. Морозов
️️️️
Л. Фассон
83'
Травма
Л. Фассон
80'
Замена
М. Митай
️️️️
А. Карпукас
79'
ГОЛ! 0:4!
В. Раков
Пас отдал
А. Сильянов
Замена
Исмаэл
️️️️
Н. Гандри
77'
76'
Желтая карточка
Т. Сулейманов
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Б. Бериша
67'
Замена
М. Луна Диале
️️️️
С. Ковачев
62'
Замена
А. Швец
️️️️
З. Диванович
62'
59'
Замена
В. Раков
️️️️
С. Пиняев
59'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Д. Воробьев
56'
Желтая карточка
Н. Тикнизян
52'
Желтая карточка
А. Сильянов
51'
Желтая карточка
Д. Воробьев
Желтая карточка
Н. Гандри
51'
46'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
М. Ненахов
Замена
Д. Тодорович
️️️️
В. Камилов
46'
Желтая карточка
М. Шатара
39'
36'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Ньямси
Пас отдал
А. Батраков
28'
Желтая карточка
М. Ненахов
17'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Ньямси
Пас отдал
А. Батраков
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Воробьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
27
Камило
ОП
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
4-2-2-1-1
88
Шелия
8
Богосавац
75
Гандри
3
Шатара
95
Адамов
27
Камило
24
Диванович
18
Камилов
7
Садулаев
7
Бериша
10
Ковачев
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
3
Фассон
45
Сильянов
6
Баринов
93
Карпукас
71
Самошников
83
Батраков
9
Пиняев
10
Воробьев
18
Камилов
53
Тодорович
53
Тодорович
18
Камилов
24
Диванович
0
Швец
0
Швец
24
Диванович
75
Гандри
11
Исмаэл
11
Исмаэл
75
Гандри
10
Ковачев
11
Луна Диале
11
Луна Диале
10
Ковачев
7
Бериша
27
Кардосо
27
Кардосо
7
Бериша
24
Ненахов
71
Тикнизян
71
Тикнизян
24
Ненахов
93
Карпукас
2
Митай
2
Митай
93
Карпукас
3
Фассон
85
Морозов
85
Морозов
3
Фассон
9
Пиняев
11
Раков
11
Раков
9
Пиняев
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
Остались в запасе
Ахмат
Локомотив
1
Михаил Опарин
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Ахмат - Локомотив
2
5
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
16
Офсайды
1
1
Количество передач
384
354
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Рашид Абусуев
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк
АVAR – Владимир Москалев
Резервный судья:
Николай Волошин
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Аксенов)
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