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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ахмат
Локомотив - Ахмат: обзор матча 29 сентября 2018
Локомотив
29.09.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
81'
М. Фернандеш
90+3'
Р. Жемалетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ахмат
ГОЛ! 2:0!
Р. Жемалетдинов
Пас отдал
А. Миранчук
90'
+3
Желтая карточка
Б. Идову
90'
89'
Замена
М. Митришев
️️️️
Родолфо
86'
Замена
М. Гащенков
️️️️
А. Швец
85'
Травма
А. Швец
ГОЛ! 1:0!
М. Фернандеш
81'
78'
Замена
Б. Балай
️️️️
А. Мбенг
Желтая карточка
Д. Баринов
70'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Миранчук
70'
62'
Желтая карточка
Исмаэл
54'
Желтая карточка
О. Иванов
30'
Желтая карточка
В. Анхель
13'
Желтая карточка
А. Семенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЛП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
2
Родолфо
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ПП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
77
Михаил Гащенков
ЦП
12
Раванелли
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гилерме
30
Идову
4
Кверквелия
5
Хеведес
20
Игнатьев
20
Крыховяк
6
Баринов
99
Фернандеш
21
Миранчук
59
Миранчук
24
Эдер
4-2-3-1
1
Городов
40
Уциев
4
Анхель
13
Семенов
5
Мохаммади
8
Думбия
2
Родолфо
0
Швец
11
Исмаэл
19
Иванов
11
Мбенг
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
0
Швец
77
Гащенков
77
Гащенков
0
Швец
2
Родолфо
95
Митришев
95
Митришев
2
Родолфо
11
Мбенг
9
Балай
9
Балай
11
Мбенг
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
8
Роман Тугарев
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Главный тренер
Юрий Семин
12
Раванелли
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Локомотив - Ахмат
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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