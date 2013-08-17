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Ахмат - Локомотив
Ахмат - Локомотив: обзор матча 17 августа 2013
Ахмат
17.08.2013, суббота, 20:30
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
90+2'
А. Самедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Локомотив
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
А. Самедов
Пас отдал
М. Оздоев
Желтая карточка
Кану
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Д. Тарасов
88'
Замена
М. Оздоев
️️️️
С. Ткачев
Замена
Кану
️️️️
З. Садаев
83'
Замена
Аилтон
️️️️
Маурисио
77'
72'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Р. Павлюченко
64'
Замена
А. Самедов
️️️️
М. Григорьев
Замена
М. Митришев
️️️️
М. Макушевски
64'
42'
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
М. Макушевски
40'
Желтая карточка
А. Феррейра
36'
36'
Желтая карточка
Я. Тигорев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
24
Марцин Коморовски
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
(К)
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
17
Мацей Макушевски
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
(К)
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
28
Ян Тигорев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
10
Максим Григорьев
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
1
Евгений Кобозев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Аилтон
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-2-1-3
1
Городов
24
Коморовски
5
Феррейра
40
Ояла
11
Темников
8
Маурисио
21
Адилсон
19
Иванов
10
Лебеденко
17
Макушевски
9
Садаев
4-2-3-1
31
Абаев
49
Шишкин
14
Чорлука
4
Дюрица
29
Денисов
23
Тарасов
28
Тигорев
10
Григорьев
11
Ткачев
11
Майкон
10
Павлюченко
9
Садаев
10
Кану
10
Кану
9
Садаев
17
Макушевски
95
Митришев
95
Митришев
17
Макушевски
8
Маурисио
9
Аилтон
9
Аилтон
8
Маурисио
11
Ткачев
21
Оздоев
21
Оздоев
11
Ткачев
10
Григорьев
19
Самедов
19
Самедов
10
Григорьев
10
Павлюченко
10
Кайседо
10
Кайседо
10
Павлюченко
Остались в запасе
Ахмат
Локомотив
31
Ярослав Годзюр
ВР
1
Евгений Кобозев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
1
Евгений Кобозев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Ахмат - Локомотив
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:15 (прямая)
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