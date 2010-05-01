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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Локомотив
Ахмат - Локомотив: обзор матча 01 мая 2010
Ахмат
01.05.2010, суббота, 16:15
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Локомотив
Замена
И. Смольников
️️️️
Майкон
Замена
З. Садаев
️️️️
Ш. Асильдаров
Замена
А. Кобенко
️️️️
Х. Карлос Арсэ
Желтая карточка
Майкон
Замена
Л. Гвазава
️️️️
Маурисио
Желтая карточка
О. Кузьмин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЛП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Локомотив
1
Гилерме
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
30
Малхаз Асатиани
(К)
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
88
Александр Алиев
АП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Ахмат
95
Ризавди Эдилов
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
70
Шарлес
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
4-1-3-2
31
Дикань
33
Ятченко
8
Омельянчук
5
Феррейра
40
Уциев
8
Маурисио
13
Лахиялов
40
Благо
17
Арсэ
19
Бракамонте
9
Асильдаров
4-1-3-1-1
1
Гилерме
55
Янбаев
30
Асатиани
25
Баша
23
Кузьмин
23
Тарасов
88
Глушаков
19
Дуймович
11
Майкон
88
Алиев
27
Одемвингие
17
Арсэ
20
Кобенко
20
Кобенко
17
Арсэ
8
Маурисио
6
Гвазава
6
Гвазава
8
Маурисио
9
Асильдаров
9
Садаев
9
Садаев
9
Асильдаров
11
Майкон
8
Смольников
8
Смольников
11
Майкон
Остались в запасе
Ахмат
Локомотив
95
Ризавди Эдилов
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
1
Марек Чех
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
70
Шарлес
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Остались в запасе
95
Ризавди Эдилов
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
70
Шарлес
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Ахмат - Локомотив
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
В. Семенов (Гатчина)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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