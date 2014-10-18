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Локомотив - Ахмат
Локомотив - Ахмат: обзор матча 18 октября 2014
Локомотив
18.10.2014, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
9'
У. Ниасс
73'
Р. Павлюченко (П)
43'
У. Ниасс (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ахмат
Желтая карточка
В. Денисов
89'
88'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Адилсон
Желтая карточка
Т. Михалик
87'
87'
Желтая карточка
Аилтон
Замена
Т. Михалик
️️️️
М. Фернандеш
85'
85'
Замена
Кану
️️️️
И. Айссати
Желтая карточка
М. Буссуфа
78'
Замена
А. Касаев
️️️️
Майкон
75'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Павлюченко
73'
72'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
У. Ниасс
65'
63'
Желтая карточка
А. Семенов
43'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
У. Ниасс
ГОЛ! 1:0!
У. Ниасс
9'
4'
Желтая карточка
И. Лебеденко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
(К)
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
14
Исмаил Айссати
ЛП
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
4-1-4-1
31
Абаев
29
Денисов
4
Дюрица
14
Чорлука
55
Янбаев
7
Шешуков
11
Майкон
99
Фернандеш
11
Буссуфа
19
Самедов
14
Ниасс
4-2-2-2
31
Годзюр
40
Уциев
13
Семенов
24
Коморовски
30
Кудряшов
21
Адилсон
8
Маурисио
19
Иванов
14
Айссати
9
Аилтон
10
Лебеденко
99
Фернандеш
17
Михалик
17
Михалик
99
Фернандеш
11
Майкон
11
Касаев
11
Касаев
11
Майкон
14
Ниасс
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Ниасс
14
Айссати
10
Кану
10
Кану
14
Айссати
21
Адилсон
18
Бокила
18
Бокила
21
Адилсон
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
1
Гилерме
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Локомотив - Ахмат
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:15 (прямая)
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