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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Локомотив
Ахмат - Локомотив: обзор матча 27 сентября 2009
Ахмат
27.09.2009, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив
25'
З. Садаев
54'
Д. Панку
81'
Родолфо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Локомотив
Желтая карточка
Г. Гогуа
+1
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
А. Кацаев
Замена
А. Минченков
️️️️
Р. Кочиш
Замена
Г. Гогуа
️️️️
Благо
ГОЛ! 2:1!
Родолфо
Пас отдал
М. Асатиани
Желтая карточка
Т. Дуймович
Замена
Ф. Петре
️️️️
З. Садаев
ГОЛ! 2:0!
Д. Панку
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Д. Торбинский
Желтая карточка
Родолфо
ГОЛ! 1:0!
З. Садаев
Пас отдал
Ш. Лахиялов
Желтая карточка
З. Хаймович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
40
Благо
ЛП
0
Тимур Джабраилов
(К)
ЦП
10
Адлан Кацаев
ЦП
9
Заур Садаев
АП
11
Даниэл Панку
ПП
13
Шамиль Лахиялов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Родолфо
(К)
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
30
Рэзван Кочиш
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Томислав Дуймович
ОП
2
Сани Кайта
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
27
Питер Одемвингие
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
0
Флорентин Петре
ЦП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
4-4-1-1
31
Дикань
8
Забавник
4
Хаймович
8
Омельянчук
40
Уциев
40
Благо
0
Джабраилов
10
Кацаев
11
Панку
9
Садаев
13
Лахиялов
4-1-4-1
1
Гилерме
30
Кочиш
2
Родолфо
30
Асатиани
55
Янбаев
19
Дуймович
27
Одемвингие
2
Кайта
6
Торбинский
9
Гатагов
0
Сычев
40
Благо
7
Гогуа
7
Гогуа
40
Благо
9
Садаев
0
Петре
0
Петре
9
Садаев
10
Кацаев
19
Бракамонте
19
Бракамонте
10
Кацаев
6
Торбинский
88
Глушаков
88
Глушаков
6
Торбинский
30
Кочиш
10
Минченков
10
Минченков
30
Кочиш
Остались в запасе
Ахмат
Локомотив
31
Ярослав Годзюр
ВР
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
1
Марек Чех
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Статистика матча Ахмат - Локомотив
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев
А. Лебедев (оба - Санкт-Петербург)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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