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Ахмат - Локомотив
Ахмат - Локомотив: обзор матча 07 декабря 2014
Ахмат
07.12.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Локомотив
Желтая карточка
О. Иванов
90'
+2
88'
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Касаев
82'
Замена
Н. Пейчинович
️️️️
А. Шешуков
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Ф. Кудряшов
76'
75'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
Майкон
Желтая карточка
А. Семенов
56'
48'
Желтая карточка
А. Шешуков
45'
+1
Желтая карточка
В. Чорлука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЛП
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
(К)
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
49
Роман Шишкин
(К)
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
29
Виталий Денисов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
99
Мануэль Фернандеш
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
11
Майкон
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
4-3-2-1
31
Годзюр
30
Кудряшов
5
Феррейра
13
Семенов
31
Рыбус
21
Адилсон
8
Маурисио
19
Иванов
14
Айссати
14
Кузяев
9
Аилтон
4-2-2-1-1
31
Абаев
29
Денисов
14
Чорлука
4
Дюрица
49
Шишкин
99
Фернандеш
7
Шешуков
19
Самедов
11
Касаев
59
Миранчук
11
Майкон
30
Кудряшов
18
Бокила
18
Бокила
30
Кудряшов
7
Шешуков
39
Пейчинович
39
Пейчинович
7
Шешуков
11
Касаев
11
Ткачев
11
Ткачев
11
Касаев
11
Майкон
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
11
Майкон
Остались в запасе
Ахмат
Локомотив
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
2
Александр Серасхов
ПЗ
1
Гилерме
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
28
Ян Тигорев
ОП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
1
Гилерме
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
28
Ян Тигорев
ОП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ахмат - Локомотив
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Ахмат-Арена
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