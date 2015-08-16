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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ахмат
Локомотив - Ахмат: обзор матча 16 августа 2015
Локомотив
16.08.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ахмат
Желтая карточка
Д. Ндинга
88'
86'
Замена
Ф. Пирис
️️️️
О. Иванов
Желтая карточка
В. Чорлука
84'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
У. Ниасс
81'
Замена
Майкон
️️️️
А. Касаев
78'
74'
Желтая карточка
А. Семенов
71'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Адилсон
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Д. Тарасов
69'
65'
Замена
А. Мбенг
️️️️
З. Садаев
31'
Желтая карточка
Адилсон
26'
Желтая карточка
Маурисио
Желтая карточка
А. Логашов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
14
Исмаил Айссати
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
11
Майкон
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Гилерме
29
Денисов
14
Чорлука
43
Логашов
49
Шишкин
88
Ндинга
23
Тарасов
11
Касаев
19
Самедов
59
Миранчук
14
Ниасс
3-4-2-1
31
Годзюр
30
Кудряшов
2
Родолфо
13
Семенов
40
Уциев
8
Маурисио
21
Адилсон
31
Рыбус
14
Айссати
19
Иванов
9
Садаев
23
Тарасов
18
Коломейцев
18
Коломейцев
23
Тарасов
11
Касаев
11
Майкон
11
Майкон
11
Касаев
14
Ниасс
32
Шкулетич
32
Шкулетич
14
Ниасс
21
Адилсон
14
Кузяев
14
Кузяев
21
Адилсон
19
Иванов
22
Пирис
22
Пирис
19
Иванов
9
Садаев
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Садаев
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
1
Евгений Городов
ВР
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Остались в запасе
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
1
Евгений Городов
ВР
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Локомотив - Ахмат
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Голубев Николай (Санкт-Петербург)
Гаврилин Максим (Владимир)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
НТВ, Наш Футбол, Спорт Плюс
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