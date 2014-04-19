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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ахмат
Локомотив - Ахмат: обзор матча 19 апреля 2014
Локомотив
19.04.2014, суббота, 15:30
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
71'
Р. Павлюченко
80'
Р. Павлюченко
30'
Аилтон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ахмат
Желтая карточка
В. Чорлука
89'
Замена
М. Оздоев
️️️️
М. Буссуфа
87'
Желтая карточка
М. Буссуфа
86'
84'
Замена
Ф. Пирис
️️️️
И. Лебеденко
Желтая карточка
Р. Павлюченко
80'
ГОЛ! 2:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
А. Самедов
80'
75'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Кану
ГОЛ! 1:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
С. Ткачев
71'
61'
Желтая карточка
И. Темников
Замена
С. Ткачев
️️️️
М. Григорьев
58'
54'
Желтая карточка
И. Лебеденко
Замена
Т. Михалик
️️️️
А. Шешуков
46'
36'
Желтая карточка
М. Коморовски
30'
ГОЛ! 0:1!
Аилтон
Пас отдал
М. Рыбус
28'
Желтая карточка
Маурисио
Желтая карточка
В. Денисов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
49
Роман Шишкин
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
24
Марцин Коморовски
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
(К)
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Кану
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Локомотив
16
Алексей Широков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
29
Денисов
14
Чорлука
4
Дюрица
55
Янбаев
49
Шишкин
7
Шешуков
10
Григорьев
11
Буссуфа
19
Самедов
10
Павлюченко
3-3-1-3
31
Годзюр
24
Коморовски
40
Ояла
13
Семенов
11
Темников
8
Маурисио
31
Рыбус
19
Иванов
10
Кану
10
Лебеденко
9
Аилтон
7
Шешуков
17
Михалик
17
Михалик
7
Шешуков
10
Григорьев
11
Ткачев
11
Ткачев
10
Григорьев
11
Буссуфа
21
Оздоев
21
Оздоев
11
Буссуфа
10
Лебеденко
22
Пирис
22
Пирис
10
Лебеденко
10
Кану
18
Бокила
18
Бокила
10
Кану
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
16
Алексей Широков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
16
Алексей Широков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
Остались в запасе
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Локомотив - Ахмат
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:15 (прямая)
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