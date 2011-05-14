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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ахмат
Локомотив - Ахмат: обзор матча 14 мая 2011
Локомотив
14.05.2011, суббота, 20:45
Россия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 0
Завершен
Ахмат
26'
Р. Шишкин
42'
Р. Шишкин
65'
Д. Глушаков
79'
А. Гатагов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ахмат
Замена
С. Ибричич
️️️️
Д. Лоськов
Замена
М. Баша
️️️️
Д. Торбинский
ГОЛ! 4:0!
А. Гатагов
Пас отдал
Д. Сычев
Замена
А. Гатагов
️️️️
В. Игнатьев
Замена
З. Садаев
️️️️
А. Кацаев
Замена
А. Кобенко
️️️️
Х. Ксавьер Зенге
ГОЛ! 3:0!
Д. Глушаков
Пенальти не реализован!
Ш. Асильдаров
Желтая карточка
Т. Бурлак
Замена
М. Мгуни
️️️️
О. Власов
ГОЛ! 2:0!
Р. Шишкин
Желтая карточка
Р. Уциев
ГОЛ! 1:0!
Р. Шишкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
ЦП
11
Майкон
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ЛП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
3-2-3-2
1
Гилерме
20
Игнатьев
90
Бурлак
4
Дюрица
55
Янбаев
49
Шишкин
6
Торбинский
10
Лоськов
88
Глушаков
0
Сычев
11
Майкон
4-1-4-1
35
Джанаев
33
Ятченко
4
Хаймович
5
Феррейра
14
Зенге
8
Маурисио
10
Кацаев
40
Благо
84
Власов
40
Уциев
9
Асильдаров
6
Торбинский
25
Баша
25
Баша
6
Торбинский
20
Игнатьев
9
Гатагов
9
Гатагов
20
Игнатьев
10
Лоськов
9
Ибричич
9
Ибричич
10
Лоськов
14
Зенге
20
Кобенко
20
Кобенко
14
Зенге
10
Кацаев
9
Садаев
9
Садаев
10
Кацаев
84
Власов
27
Мгуни
27
Мгуни
84
Власов
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Рууд Гуллит
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Рууд Гуллит
Статистика матча Локомотив - Ахмат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:30 (прямая) "НТВ+ Спорт-Пл4(прямая)
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