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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Локомотив
Ахмат - Локомотив: обзор матча 22 сентября 2012
Ахмат
22.09.2012, суббота, 20:15
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Локомотив
62'
М. Григорьев
83'
В. Обинна
89'
Майкон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Локомотив
89'
ГОЛ! 0:3!
Майкон
Пас отдал
Д. Торбинский
83'
ГОЛ! 0:2!
В. Обинна
Пас отдал
А. Самедов
Замена
З. Садаев
️️️️
Э. Ндоасель
78'
76'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
М. Григорьев
Замена
М. Макушевски
️️️️
Ф. Кудряшов
70'
63'
Желтая карточка
Д. Тарасов
62'
ГОЛ! 0:1!
М. Григорьев
Желтая карточка
М. Коморовски
61'
57'
Замена
Майкон
️️️️
Ф. Кайседо
57'
Замена
В. Обинна
️️️️
Д. Глушаков
55'
Желтая карточка
Я. Тигорев
48'
Желтая карточка
А. Ещенко
Желтая карточка
О. Иванов
21'
18'
Желтая карточка
Д. Глушаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
40
Благо
(К)
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
28
Ян Тигорев
ОП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
17
Мацей Макушевски
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
4-1-2-3
31
Годзюр
30
Кудряшов
5
Феррейра
24
Коморовски
33
Ятченко
8
Маурисио
19
Иванов
40
Благо
80
Ндоасель
9
Аилтон
10
Лебеденко
4-2-3-1
18
Крешич
49
Шишкин
14
Чорлука
4
Дюрица
38
Ещенко
23
Тарасов
28
Тигорев
19
Самедов
88
Глушаков
10
Григорьев
10
Кайседо
30
Кудряшов
17
Макушевски
17
Макушевски
30
Кудряшов
80
Ндоасель
9
Садаев
9
Садаев
80
Ндоасель
10
Григорьев
6
Торбинский
6
Торбинский
10
Григорьев
88
Глушаков
11
Обинна
11
Обинна
88
Глушаков
10
Кайседо
11
Майкон
11
Майкон
10
Кайседо
Остались в запасе
Ахмат
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
8
Александр Павленко
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
8
Александр Павленко
ЦП
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Ахмат - Локомотив
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Андрей Глот (Ярославль)
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:00 (прямая)
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