«Наполи» – «Ювентус»: прогноз и ставки на матч 7 декабря 2025 с коэффициентом 1.55

06 декабря 2025 9:37
Наполи - Ювентус
07 дек. 2025, воскресенье 22:45 | Италия. Серия А, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

7 декабря на «Диего Марадона» состоится центральный матч тура Серии А: «Наполи» принимает «Ювентус» в противостоянии, которое традиционно определяет баланс сил в чемпионской гонке. Оба клуба подходят к игре в отличной форме и с сериями побед, что делает прогноз максимально интригующим.

«Наполи» уверенно держится в топ-2 таблицы, уже заработав 9 побед в сезоне и показывая стабильный футбол в обороне. При этом «Ювентус» набрал оптимальный тонус: пять матчей без поражений в чемпионате и всe более ресурсный атакующий стиль.

«Наполи»

Команда выиграла 4 последних матча в Серии А и уступила лишь в Болонье за последние недели. Важной особенностью игры «Наполи» остаeтся компактная оборона: всего 4 пропущенных мяча за 5 туров. В атаке команда действует прагматично, но достаточно эффективно – в среднем 1.40 гола за игру. Победа над «Ромой» (1:0) подчеркнула умение удерживать нужный результат в напряжeнных матчах.

«Ювентус»

Туринцы также на подъeме: 3 победы подряд в чемпионате и уверенный прогресс в атаке – 8 голов за 5 матчей. «Юве» значительно лучше контролирует игру на своей половине поля, чем в начале сезона: лишь 4 пропущенных мяча за 5 туров. Однако выездная статистика не всегда стабильна: в гостях туринцам сложнее создавать давление, и результат часто строится на индивидуальных решениях.

Факты о командах

«Наполи»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Ювентуса»
  • Побеждает в 4 последних матчах
  • 0.80 пропущенного и 1.40 забитого гола в среднем (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Всего 4 пропущенных мяча за 5 туров

«Ювентус»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Побеждает в 3 последних играх
  • В среднем: 1.60 забитого и 0.80 пропущенного гола (5 последних игр)
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Отличная форма Влаховича

Личные встречи
39% (18)
20% (9)
41% (19)
63
Забитых мячей
68
1.37
В среднем за матч
1.48
5:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
2 : 1
07.12.2025
Ювентус
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
2 : 1
25.01.2025
Ювентус
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
0 : 0
21.09.2024
Наполи
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
2 : 1
03.03.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
1 : 0
08.12.2023
Наполи
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
0 : 1
23.04.2023
Наполи
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
5 : 1
13.01.2023
Ювентус
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
1 : 1
06.01.2022
Наполи
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
2 : 1
11.09.2021
Ювентус
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
2 : 1
07.04.2021
Наполи
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1 : 0
13.02.2021
Ювентус
Суперкубок Италии, Финал
Ювентус
2 : 0
20.01.2021
Наполи
Италия. Кубок, Финал
Наполи
0 : 0
17.06.2020
Ювентус
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
2 : 1
26.01.2020
Ювентус
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
4 : 3
31.08.2019
Наполи
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
1 : 2
03.03.2019
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
3 : 1
29.09.2018
Наполи
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
0 : 1
22.04.2018
Наполи
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
0 : 1
01.12.2017
Ювентус
Италия. Кубок, 1/2 финала
Наполи
3 : 2
05.04.2017
Ювентус
Италия. Серия А, 30 тур
Наполи
1 : 1
02.04.2017
Ювентус
Италия. Кубок, 1/2 финала
Ювентус
3 : 1
28.02.2017
Наполи
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
2 : 1
29.10.2016
Наполи
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
1 : 0
13.02.2016
Наполи
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
2 : 1
26.09.2015
Ювентус
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
3 : 1
23.05.2015
Наполи
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
1 : 3
11.01.2015
Ювентус
Суперкубок Италии,
Ювентус
2 : 2
22.12.2014
Наполи
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
2 : 0
30.03.2014
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
3 : 0
10.11.2013
Наполи
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
1 : 1
01.03.2013
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2 : 0
20.10.2012
Наполи
Суперкубок Италии,
Ювентус
4 : 2
11.08.2012
Наполи
Италия. Кубок, Финал
Ювентус
0 : 2
20.05.2012
Наполи
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
3 : 0
01.04.2012
Наполи
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
3 : 3
29.11.2011
Ювентус
Италия. Серия А, 38 тур
Ювентус
2 : 2
22.05.2011
Наполи
Италия. Серия А, 19 тур
Наполи
3 : 0
09.01.2011
Ювентус
Италия. Серия А, 30 тур
Наполи
3 : 1
25.03.2010
Ювентус
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
3 : 0
13.01.2010
Наполи
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
2 : 3
31.10.2009
Наполи
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
1 : 0
28.02.2009
Наполи
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
0 : 0
04.02.2009
Наполи
Италия. Серия А, 7 тур
Наполи
2 : 1
18.10.2008
Ювентус
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
1 : 0
16.03.2008
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
3 : 1
27.10.2007
Ювентус
Показать все

Прогноз на матч «Наполи» – «Ювентус»

Команды находятся в одинаково сильном состоянии. «Наполи» будет стараться контролировать мяч и играть через центр, тогда как «Ювентус» сосредоточится на надeжности в обороне и резких переходах. Учитывая плотность защитных порядков и решимость соперников не уступать прямому конкуренту, матч может пройти в аккуратном темпе – с небольшим количеством голевых моментов.

Статистика последних встреч также указывает на тенденцию закрытых, результативно низких игр за исключением отдельных всплесков. Оба коллектива редко допускают ошибки на своей половине поля, а цена каждого гола будет высокой. В такой ситуации ставка на минимальный голевой сценарий выглядит наиболее логичной.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.55
  • Наполи не проиграет (1Х) – коэффициент 1.55

1.55
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Ювентус Наполи
Рекомендуем
