7 декабря на «Диего Марадона» состоится центральный матч тура Серии А: «Наполи» принимает «Ювентус» в противостоянии, которое традиционно определяет баланс сил в чемпионской гонке. Оба клуба подходят к игре в отличной форме и с сериями побед, что делает прогноз максимально интригующим.

«Наполи» уверенно держится в топ-2 таблицы, уже заработав 9 побед в сезоне и показывая стабильный футбол в обороне. При этом «Ювентус» набрал оптимальный тонус: пять матчей без поражений в чемпионате и всe более ресурсный атакующий стиль.

«Наполи»

Команда выиграла 4 последних матча в Серии А и уступила лишь в Болонье за последние недели. Важной особенностью игры «Наполи» остаeтся компактная оборона: всего 4 пропущенных мяча за 5 туров. В атаке команда действует прагматично, но достаточно эффективно – в среднем 1.40 гола за игру. Победа над «Ромой» (1:0) подчеркнула умение удерживать нужный результат в напряжeнных матчах.

«Ювентус»

Туринцы также на подъeме: 3 победы подряд в чемпионате и уверенный прогресс в атаке – 8 голов за 5 матчей. «Юве» значительно лучше контролирует игру на своей половине поля, чем в начале сезона: лишь 4 пропущенных мяча за 5 туров. Однако выездная статистика не всегда стабильна: в гостях туринцам сложнее создавать давление, и результат часто строится на индивидуальных решениях.

Факты о командах

«Наполи»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Ювентуса»

Побеждает в 4 последних матчах

0.80 пропущенного и 1.40 забитого гола в среднем (последние 5 игр)

Забивает в 4 матчах подряд

Всего 4 пропущенных мяча за 5 туров

«Ювентус»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Побеждает в 3 последних играх

В среднем: 1.60 забитого и 0.80 пропущенного гола (5 последних игр)

Забивает в 4 матчах подряд

Отличная форма Влаховича

Прогноз на матч «Наполи» – «Ювентус»

Команды находятся в одинаково сильном состоянии. «Наполи» будет стараться контролировать мяч и играть через центр, тогда как «Ювентус» сосредоточится на надeжности в обороне и резких переходах. Учитывая плотность защитных порядков и решимость соперников не уступать прямому конкуренту, матч может пройти в аккуратном темпе – с небольшим количеством голевых моментов.

Статистика последних встреч также указывает на тенденцию закрытых, результативно низких игр за исключением отдельных всплесков. Оба коллектива редко допускают ошибки на своей половине поля, а цена каждого гола будет высокой. В такой ситуации ставка на минимальный голевой сценарий выглядит наиболее логичной.

Рекомендованные ставки