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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Ювентус
Наполи - Ювентус: обзор матча 17 июня 2020
Наполи
17.06.2020, среда, 22:00
Италия. Кубок, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Ювентус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Наполи - Ювентус
ГОЛ!
А. Милик
4:2
ГОЛ!
А. Рэмзи
3:2
ГОЛ!
Н. Максимович
3:1
ГОЛ!
Л. Бонуччи
2:1
ГОЛ!
М. Политано
2:0
Пенальти не реализован!
Данило
ГОЛ!
Л. Инсинье
1:0
Пенальти не реализован!
П. Дибала
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
87'
85'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Х. Куадрадо
83'
Желтая карточка
П. Дибала
Замена
Э. Хюсай
️️️️
М. Руй
81'
Замена
Аллан
️️️️
Ф. Руис
80'
Желтая карточка
М. Руй
77'
74'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
М. Пьянич
Замена
М. Политано
️️️️
Х. Кальехон
67'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Мертенс
67'
65'
Замена
Данило
️️️️
Д. Коста
52'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
6
Диего Демме
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Амин Юнес
АП
21
Маттео Политано
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
13
Данило
ПЗ
39
Симоне Мураторе
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
99
Марко Оливьери
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Мерет
6
Мариу Руй
3
Кулибали
52
Максимович
22
Ди Лоренцо
6
Демме
7
Зелински
8
Руис
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
3-1-3-1-2
1
Буффон
19
Бонуччи
4
де Лигт
26
Сандро
30
Бентанкур
7
Куадрадо
15
Пьянич
8
Матюиди
11
Коста
21
Дибала
7
Роналду
6
Мариу Руй
4
Хюсай
4
Хюсай
6
Мариу Руй
7
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Зелински
8
Руис
25
Аллан
25
Аллан
8
Руис
7
Кальехон
21
Политано
21
Политано
7
Кальехон
10
Мертенс
30
Милик
30
Милик
10
Мертенс
11
Коста
13
Данило
13
Данило
11
Коста
7
Куадрадо
21
Рэмзи
21
Рэмзи
7
Куадрадо
15
Пьянич
10
Бернардески
10
Бернардески
15
Пьянич
Остались в запасе
Наполи
Ювентус
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
9
Джакомо Вриони
ЦФ
99
Марко Оливьери
ЦФ
39
Симоне Мураторе
ЦП
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Остались в запасе
9
Джакомо Вриони
ЦФ
99
Марко Оливьери
ЦФ
39
Симоне Мураторе
ЦП
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Наполи - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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