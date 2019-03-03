Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Ювентус
Наполи - Ювентус: обзор матча 03 марта 2019
Наполи
03.03.2019, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
61'
Х. Кальехон
28'
М. Пьянич
39'
Э. Джан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Ювентус
90'
+2
Желтая карточка
П. Дибала
89'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
Желтая карточка
Аллан
89'
Желтая карточка
К. Кулибали
86'
85'
Замена
П. Дибала
️️️️
Ф. Бернардески
83'
Желтая карточка
А. Сандро
Замена
А. Унас
️️️️
Х. Кальехон
78'
Желтая карточка
Н. Максимович
77'
74'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
М. Манджукич
ГОЛ! 1:2!
Х. Кальехон
Пас отдал
Л. Инсинье
61'
61'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Ж. Канселу
54'
Желтая карточка
Ж. Канселу
47'
Вторая желтая
М. Пьянич
Замена
Д. Мертенс
️️️️
К. Малку
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джан
Пас отдал
Ф. Бернардески
34'
Желтая карточка
М. Пьянич
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Пьянич
Замена
Д. Оспина
️️️️
А. Милик
27'
Красная карточка
А. Мерет
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Амин Юнес
АП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-3-1-2
1
Мерет
3
Кулибали
52
Максимович
24
Малку
4
Хюсай
7
Зелински
25
Аллан
8
Руис
10
Инсинье
30
Милик
7
Кальехон
4-1-2-1-2
13
Щесны
2
Канселу
14
Кьеллини
19
Бонуччи
26
Сандро
23
Джан
15
Пьянич
8
Матюиди
10
Бернардески
9
Манджукич
7
Роналду
30
Милик
1
Оспина
1
Оспина
30
Милик
7
Кальехон
96
Унас
96
Унас
7
Кальехон
24
Малку
10
Мертенс
10
Мертенс
24
Малку
2
Канселу
22
Де Шильо
22
Де Шильо
2
Канселу
9
Манджукич
30
Бентанкур
30
Бентанкур
9
Манджукич
10
Бернардески
21
Дибала
21
Дибала
10
Бернардески
Остались в запасе
Наполи
Ювентус
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Амин Юнес
АП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Амин Юнес
АП
90
Симоне Верди
АП
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Наполи - Ювентус
3
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Наполи
Ювентус
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
09:16
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
Вчера, 08:55
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
09:16
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
Вчера, 08:55
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+