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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 13 января 2010
Ювентус
13.01.2010, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ювентус - Наполи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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