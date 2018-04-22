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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 22 апреля 2018
Ювентус
22.04.2018, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
90'
К. Кулибали
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Наполи
90'
ГОЛ! 0:1!
К. Кулибали
Пас отдал
Х. Кальехон
80'
Замена
М. Рог
️️️️
Аллан
Замена
М. Манджукич
️️️️
Д. Коста
71'
67'
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Гамшик
61'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
П. Дибала
46'
Желтая карточка
М. Пьянич
27'
15'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
Д. Кьеллини
11'
Желтая карточка
М. Бенатиа
9'
Желтая карточка
К. Асамоа
9'
Травма
Д. Кьеллини
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Квадво Асамоа
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-3-1-2
1
Буффон
27
Асамоа
14
Кьеллини
4
Бенатиа
5
Хеведес
15
Пьянич
8
Матюиди
28
Хедира
11
Коста
21
Дибала
9
Игуаин
4-1-2-2-1
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
6
Мариу Руй
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Инсинье
10
Мертенс
21
Дибала
7
Куадрадо
7
Куадрадо
21
Дибала
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
14
Кьеллини
11
Коста
9
Манджукич
9
Манджукич
11
Коста
17
Гамшик
7
Зелински
7
Зелински
17
Гамшик
25
Аллан
26
Рог
26
Рог
25
Аллан
10
Мертенс
30
Милик
30
Милик
10
Мертенс
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Ювентус - Наполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
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