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Расписание матчей
Суперкубок Италии
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 11 августа 2012
Ювентус
11.08.2012, суббота, 16:00
Суперкубок Италии
4 : 2
Завершен
Наполи
37'
К. Асамоа
72'
А. Видаль (П)
97'
К. Маджо (АГ)
101'
М. Вучинич
27'
Э. Кавани
41'
Г. Пандев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Наполи
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
С. Джовинко
117'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
112'
106'
Замена
А. Доссена
️️️️
Г. Инлер
ГОЛ! 4:2!
М. Вучинич
101'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
К. Маджо
97'
90'
+1
Вторая желтая
К. Суньига
Желтая карточка
С. Джовинко
90'
+1
Замена
С. Падоин
️️️️
Ш. Лихтштайнер
88'
83'
Красная карточка
Г. Пандев
76'
Желтая карточка
К. Суньига
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
76'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Видаль
72'
66'
Замена
В. Гаргано
️️️️
М. Гамшик
63'
Желтая карточка
Э. Кавани
61'
Замена
Ф. Фернандес
️️️️
П. Каннаваро
53'
Желтая карточка
В. Бехрами
52'
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
М. Вучинич
️️️️
А. Матри
46'
41'
ГОЛ! 1:2!
Г. Пандев
ГОЛ! 1:1!
К. Асамоа
Пас отдал
А. Видаль
37'
32'
Желтая карточка
М. Бритос
27'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Горан Пандев
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
3-5-2
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
2
Лусио
27
Асамоа
23
Видаль
10
Маркизио
21
Пирло
2
Лихтштайнер
21
Матри
21
Джовинко
3-5-1-1
16
Де Санктис
3
Бритос
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
11
Маджо
17
Гамшик
85
Бехрами
88
Инлер
18
Суньига
21
Пандев
10
Кавани
21
Джовинко
15
Джаккерини
15
Джаккерини
21
Джовинко
2
Лихтштайнер
19
Падоин
19
Падоин
2
Лихтштайнер
21
Матри
9
Вучинич
9
Вучинич
21
Матри
28
Каннаваро
6
Фернандес
6
Фернандес
28
Каннаваро
88
Инлер
3
Доссена
3
Доссена
88
Инлер
17
Гамшик
5
Гаргано
5
Гаргано
17
Гамшик
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
21
Антонио Розати
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Ювентус - Наполи
3
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Национальный стадион
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