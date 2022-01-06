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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 06 января 2022
Ювентус
06.01.2022, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
54'
Ф. Кьеза
23'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Наполи
90'
+2
Замена
А. Дзаноли
️️️️
С. Лоботка
88'
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Мертенс
87'
Желтая карточка
Д. Демме
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Ф. Кьеза
81'
76'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
М. Политано
Замена
М. Де Шильо
️️️️
А. Сандро
75'
Замена
М. Кен
️️️️
А. Мората
75'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
А. Рабьо
66'
Замена
П. Дибала
️️️️
Ф. Бернардески
66'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кьеза
54'
Желтая карточка
А. Сандро
44'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
М. Политано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ювентус
55
Жомбор Сенко
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
6
Артур
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Щесны
26
Сандро
4
де Лигт
24
Ругани
5
Локателли
22
МакКенни
12
Рабьо
7
Куадрадо
14
Кьеза
10
Бернардески
21
Мората
4-3-2-1
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
15
Жуан
13
Гулам
6
Демме
20
Зелински
68
Лоботка
21
Политано
10
Инсинье
10
Мертенс
26
Сандро
22
Де Шильо
22
Де Шильо
26
Сандро
12
Рабьо
30
Бентанкур
30
Бентанкур
12
Рабьо
14
Кьеза
21
Кулушевски
21
Кулушевски
14
Кьеза
10
Бернардески
21
Дибала
21
Дибала
10
Бернардески
21
Мората
9
Кен
9
Кен
21
Мората
68
Лоботка
59
Дзаноли
59
Дзаноли
68
Лоботка
21
Политано
99
Эльмас
99
Эльмас
21
Политано
10
Мертенс
37
Петанья
37
Петанья
10
Мертенс
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
55
Жомбор Сенко
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
26
Антонио Вергара
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
55
Жомбор Сенко
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
6
Артур
ЦП
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
26
Антонио Вергара
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ювентус - Наполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
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